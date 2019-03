Visszavonhatatlanul beköltözött az országba a tavasz - és ezt pont az úgynevezett hidegfront bizonyítja

Az erre figyelmeztető, ezért néhány hete zárkába került aktivisták szerint a bulinegyed legtöbb problémájára egy éjszakai polgármester lenne a megoldás.



Márciusban szaladt körbe a hír a közösségi médiában: elvitték a rendőrök a budapesti bulinegyed két aktivistáját. A két férfinak az volt a bűne, hogy akril alapú, rövid idő (legfeljebb 3-4 hét) után magától lekopó festékkel fújták fel a környék több pontjára, hogy "FAKE DRUG ZONE", vagyis kamudrog-zóna. Az Index.hu szólaltatta meg őket: egyikük Molnár Bence, a Szimpla kommunikációs vezetője, társa pedig G. Német Dániel, aki annak a Night Embassy of Budapest projektnek a vezetője, amely évek óta azért küzd, hogy több nyugati példához hasonlóan a fővárosban is vezessék be az éjszakai polgármester intézményét.

Már korábban is aktivizálták magukat ilyen feliratokkal, mint azt a portálnak elmondták. Ezekkel az a céljuk, hogy elijesszék a bűnözőket a környékről, és felhívják a turisták, a helyiek és a rendőrség figyelmét is a környék egyik legégetőbb problémájára:

piti bűnözők majoránnát meg sütőport árulnak kábítószernek álcázva. És mivel technikailag nem drogot árulnak, a rendőrség a kisujját sem mozdítja az ügyben.

Emiatt a jogi kiskapu miatt nem foglalkoznak a rendőrök a kamu drogárulással kapcsolatos zaklatásokkal, fenyegetésekkel, zsarolásokkal sem. Mindkettőjük szerint teljesen egyértelmű és látható, hogy milyen problémák sújtják a bulinegyedet, mégsem történik szinte semmi előrelépés sem a rendőrség, sem az önkormányzat, sem a helytulajdonosok részéről. Molnár szerint szándékosan hagyják lezülleni a környéket, hogy a választások előtt meg lehessen ígérni a nagy rendrakást. Ezt arra alapozza, hogy pont őket büntetik, akik a helyzet kezelésével próbálkoznak.



De a kamudrogok és azok agresszív "terjesztői" mellett más problémákat is említettek. Elmondásuk alapján például az ordítva éneklő, jelmezes turistacsoportoknak meg sem próbálják elmondani a magyarországi turizmusban érdekelt szervezetek, hogy mi a városban elvárt viselkedési norma. Segíthetne pedig az általuk okozott problémákon, ha akár csak az idegenvezetőktől elvárt lenne az a szakmai felkészültség, amivel csillapíthatnák őket. De azt sem reklámozzák a Budapestre érkező turistáknak, hogy mi mással üthetnék el az időt ivás helyett. Magában a bulinegyedben a magas bérleti díjak miatt a helyeknek voltaképp nincs lehetősége sem kulturális programokat szervezni, mert kell a pénz, amit az eladott ital hoz a legjobban. Az is probléma, hogy miközben drákóian szigorú jogszabályokkal és feltételekkel működhetnek a helyek, a kirívóan szabályszegő vendéglátóegységekkel szemben mégsem lépnek fel elég erélyesen a hatóságok, részletezték. Probléma még, hogy a munkaerőhiány miatt felkészületlen, erőszakos embereket alkalmaznak biztonsági őrként nem egy szórakozóhelyen - "legyen legalább az angol nyelv ismerete vagy az elsősegélynyújtás elvárás, és ne fizikailag bántalmazza a vendégeket, hanem kommunikáljon és atmoszférát menedzseljen", mondta G. Német erről. Szerinte az egész bulinegyed-szituációt pillantok alatt enyhíthetné az is, ha más nagyvárosokhoz hasonlóan Budapesten is lenne éjszakai metróközlekedés: "nem kell innen kiköltöztetni semmit. Ha a metró egész éjszaka járna, akkor azonnal megjelenne egy csomó új és klassz hely mondjuk a Népszigetnél", mondta.

Szerintük a megoldás egy olyan éjszakai polgármester lenne, akinek van egyeztetési jogköre, költségvetése, kapcsolatai a fővárosi vezetéssel, és akkor belátható időn belül meg lehetne oldani a bulinegyed problémáit.

Ilyen éjszakai polgármester már nem csak Nyugat-Európában, hanem például Prágában is van, de Pozsonyban és Bukaresten is gondolkoznak a bevezetésében.