Brüsszel Britannia kizuhanására készül

Az EU felkészült az Egyesült Királyság április 12-ikén esetleg bekövetkező távozására.

Az Európai Unió székhelyén jelenleg azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy a szigetország “rendezetlenül”, vagyis egyezmény nélkül fog távozni a közösségből. Ha Theresa May nem tudja megnyerni a brit alsóházat a kilépési megállapodás támogatásához, akkor az EU vezetőit kellene meggyőznie az újabb halasztásról, hacsak nem akarja a "kemény Brexitet", aminek az elkerüléséhez korántsem elég, hogy ezt a lehetőséget a londoni honatyák elvetették. Az uniós döntéshozók már figyelmeztették brit partnereiket: csak akkor egyeznek bele a kilépési folyamat meghosszabbításába, ha a szigetország hitelt érdemlő, új Brexit-stratégiával áll elő, és megrendezi a május végén esedékes európai parlamenti választásokat. A huszonhetek azt is feltételül szabnák, hogy nem tárgyalható újra a jogilag kötelező erejű kilépési megállapodás, amelyet a brit alsóház már háromszor leszavazott. Ezzel szemben továbbra is nyitottak lennének a kétoldalú kapcsolatoknak a tagsági viszony megszűnte utáni jövőjét felvázoló politikai nyilatkozat módosítására. Theresa Maynek legkésőbb április 8-ikán kellene letennie elképzeléseit a hogyan továbbról az EU asztalára, hogy az április 10-ikén rendkívüli csúcstalálkozóra összeülő állam- és kormányfőknek legyen idejük megfontolni és megvitatni a javaslatokat. Leo Varadkar ír kormányfő azt a véleményét hangoztatta, hogy az uniós tagállamok nyitottak lennének a Brexit viszonylag hosszú elhalasztására, ha az Egyesült Királyság készséget mutatna álláspontja megváltoztatására, és az eddig elutasított alternatívák valamelyikének elfogadására. Emmanuel Macron francia elnök és kormánya csak akkor lenne hajlandó időt adni Theresa May kormányának, ha a jövőre vonatkozó tervük élvezné a brit alsóház többségének a támogatását. Amíg Londonból nem érkezik újabb kérés, Brüsszelben és a tagállamokban felkészülnek a legrosszabbra, vagyis arra, hogy a szigetország megállapodás nélkül “kizuhan” az Európai Unióból. Az Európai Bizottság, a közösség javaslattevő, végrehajtó és ellenőrző testülete egy múlt heti közleményében megállapította, hogy az EU elvégezte a felkészülést az Egyesült Királyság április 12-ikén esetleg bekövetkező távozására. Ha a Brexitre szűk két héten belül sor kerül, akkor a szigetország harmadik országgá válik, amelyre az unió egyetlen jogszabálya sem alkalmazható. Ennek egyik legsúlyosabb következménye lehet, hogy létre kell hozni valamiféle ellenőrző mechanizmust az EU-tag Írország és a szigetországhoz tartozó Észak-Írország közötti árukereskedelem kontrolljára. Brüsszelben és Londonban is szeretnék elkerülni fizikai akadályok létesítését a két terület határán, és több megoldási lehetőségen gondolkodnak. Ezek egyike például, hogy Írország területén ellenőriznék az exportra és importra szánt termékeket. A helyzet komolyságára utal, hogy Leo Varadkar a héten Párizsban és Berlinben tárgyal Emmanuel Macronnal, illetve Angela Merkel német kancellárral.