Csaknem minden Hír TV-st kirúgnak

Napirend előtti felszólalásokkal kezdődött hétfőn a Ház utolsó európai parlamenti választás előtti ülése.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke közölte: elképzelhetetlen folyamatot tapasztalhatunk, a magyar kormány teljes mértékben nyíltan szembemegy az európai értékrenddel, a magyarok értékrendjével. Felidézte, hogy a kormány ellen a jogállamiság sárba tiprása miatt eljárás indult, és a Fidesz tagságát felfüggesztették az Európai Néppártban (EPP). Úgy értékelt: a Fidesz kisodródik abból a fő vonalból, mely garantálná a magyar családok jólétét, jövőjét, biztonságát. A kiépített rendszernek semmi más célja nincsen, minthogy a fideszesek az uniós támogatások jó részét hazahordják és a háttérben diktatúrát építsenek – tette hozzá. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált: sok vitájuk van a brüsszeli intézményekkel, „de az már egy másik történtet”. Szerinte aki végignézi az MSZP programját, láthatja, hogy átadnák a bérek, a minimálnyugdíj meghatározásának a jogát, és a családi pótlékkal kapcsolatos döntést is Brüsszelre bíznák. Azt mondta, hogy a multicégek lobbiereje sokkal nagyobb Brüsszelben, és csak magyar intézményektől lehet elvárni, hogy a magyar érdekeket nézzék.



Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke arról beszélt: sok politikus veszített már azon, hogy „játszani kívánt a történelemmel”. Példaként Donald Trump amerikai elnököt, David Cameron volt brit kormányfőt, valamint Erdogan török elnököt említette. Majd azt mondta, nem állítja, hogy a magyar kormány ki akarja vinni Magyarországot az EU-ból, de már régóta nem ura európai politikájának. Érti sokak csalódását, hogy új utat keresnek, de nekik azt üzeni, hogy ezt nem a Brüsszel-ellenes erőkben találják meg. A hazafiság nem folyamatosan megismételt bánat a múlt miatt, nem gyávaság, nem revans, hanem küzdelem azért, hogy gyermekeinknek, unokáinknak jobb jövője legyen – tette hozzá. Dömötör Csaba erre válaszolva azt mondta: Gyurcsány részben a magyar demokráciát minősítette, de ez tőle olyan, mintha egy farkas papolna a vegán étrendről. Hozzátette: Dobrev Klára szerint nem is léteznek bevándorlást segítő tervek, mégis megszavaznak mindent, ami segíti a bevándorlást. A párt listavezetője az elmúlt hetekben az Európai Egyesült Államokért kampányolt, nem Magyarországért – jelentette ki.



Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője felszólalásában közölte: miközben Orbán végighazudja a médiát a bevándorlókról, a rászoruló magyar családokon nem segít, hiszen csak tavaly 10 ezer családot lakoltattak ki. Egyebek mellett felidézte, hogy Pócs János egy kazánba zárta roma alkalmazottját, és közölte: a Párbeszéd már feliratozta angolul a videót. De érdekes lesz az is – folytatta –, mi az Európai Unió véleménye arról, hogy a balatonfűzfői polgármester letarolta az erdőt, melyre Natura 2000-es természetvédelmi védettség vonatkozik. Amikor úgy fogalmazott, hogy a fideszesek az anyjukat is eladnák, Kövér László elvette tőle a szót, és közölte: a képviselő szégyellje magát, „a parlamentben van, nem kocsmában”. Rétvári Bence, az Emmi államtitkára egyebek mellett azt mondta: hiba lenne bármilyen jogkörünket átengedni Brüsszelnek. Hozzátette, hogy az EU-ban konfliktus vállalni nem szégyen, hanem kötelezettség, ha a nemzeti érdek úgy kívánja. Szerinte a Párbeszéd „teljesen fordítva ül a lovon”, de a Pócs János ügyére nem reagált.



Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány nem nagyon foglalkozik a klímaváltozás magyarországi következményeivel. Kiemelte: óriási károkat okozhat a rendkívüli aszály, és tudomásul kell venni, hogy a víz korlátos természeti kincs. A kormány akadályozza az EU klímatervét és szembemegy vele, nem érdekli a Föld sorsa, nem hajlandó megtenni a szükséges intézkedéseket, és ezt a magyarok fogják elszenvedni. A klímaváltozással nem lehet alkudozni, a klímaváltozást nem lehet megállítani a határon – tette hozzá. Cseresnyés Péter, az innovációs tárca parlamenti államtitkára válaszolt: szerinte a klímaváltozás elleni küzdelem a kormány egyik legfontosabb feladata. Ahogy a mezőgazdaság szükségét látta, a szaktárca azonnal lépett, és Magyarország az elsők között ratifikálta a párizsi klímaegyezményt. A kibocsátás kérdése nem csak a egyes országok, térségek feladata – közölte.

Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese arról beszélt: egy magyar munkavállaló körülbelül egynegyedét keresi az átlagos európai fizetésnek, a KSH által kimutatott átlagbér 10 magyarból 7 számára álom maradt. Sopronból lassan átjárnak tankolni Ausztriába, a demográfiai adatok zuhannak, folyamatosan nő a korai iskolaelhagyók száma. A Fidesz tudás és értelmiségellenes politikát folytat, már az MTA kutatói is utcára vonulnak – fűzte hozzá Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azt válaszolta, hogy ha a Jobbiknak valóban fontos a magyarok bére, semmi mást nem kell tenniük, mint támogatni a magyar kormány politikáját, majd a KSH adatait kezdte sorolni. Szerinte itt is arról van szó, hogy Magyarországnak jogköröket kellene átadnia Brüsszelnek, de ezt a kormány nem akarja.

Kiakasztotta egy vízjel a házelnököt Az Index cikke alapján mi is beszámoltunk arról: nemrég megbüntettek 36 ellenzékit Kövér László házelnök javaslatára, a legújabb konfliktust pedig egy vízjel okozta. Az MSZP-sek még március közepén döntöttek úgy, hogy Orbán Viktor családvédelmi akciótervére válaszul kidolgozzák saját családügyi koncepciójukat. Ezután be is nyújtották a parlamentnek, a „Gyerek, család, lakhatás” programot határozati javaslatként. Tóth Bertalan a benyújtáskor jelezte, hogy olyan „szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz” a javaslat, amelyet nem lehet az informatikai rendszeren keresztül benyújtani, ezért papírlapon teszik ezt meg. A papírlap viszont nem egyszerű papírlap, hanem van rajta egy „Haza, szeretet, Európa!” vízjel egy szegfűvel, ami azért már több volt a soknál Kövér László számára. A házelnök ezért küldött az MSZP-nek egy figyelmeztetést, hogy a házszabály szerint csak a címet és a javasolt szöveget tartalmazhatja a javaslat. Márpedig „e követelményeknek a vízjellel közvetített szöveges vagy képi tartalom nem felel meg, azok feltüntetése meghaladja a jogalkotás szakmai és parlamenti eljárási kereteit”. Kövér László felhívta Tóth Bertalan figyelmét, hogy „a jövőben tekintsenek el a gyakorlat folytatásától”, különben az ilyen javaslatokat kapásból vissza fogja utasítani.

A napirend előtti felszólalások után a jobbikos Gyüre Csaba letette képviselői esküjét, a 2010-2018 közötti parlamenti ciklusokban is tevékenykedő ellenzéki politikus a Jobbikból kilépett Hegedűs Lorántné helyét foglalhatja el. Ezután határozathozatalok következnek: – elsőként az Állami Számvevőszékről (ÁSZ) szóló törvényt módosíthatják Áder János köztársasági elnök észrevételei alapján, – majd a kabinet családvédelmi akciótervéről döntenek. – elfogadhatják a jövő évtől felálló közigazgatási bíróságok függetlenségének további garanciáiról szóló fideszes törvényjavaslatot is. Az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések ezúttal a szavazások után hangozhatnak el. Az Országgyűlés kedden további szavazásokkal fejezi be ülését.