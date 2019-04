Tanácsköztársaság és a székely alakulatok

Éppen száz éve írtuk: Erdély nélkül Magyarország meg nem élhet. A Tanácsköztársaság elnöke a székely csaptoknál

A hősöknek, akik az erdélyi határon küzdenek a bojárok által előrekorbácsolt áradat ellen és védik a Magyar Tanácsköztársaságot, nevezetes napjuk volt ma. Vendégül látták a Forradalmi Kormányzótanács elnökét, Garbai Sándor elvtársat. A Vörös Hadsereg harcos katonái nagy lelkesedéssel fogadták Garbai elvtársat, aki látogatása alkalmával fontos politikai nyilatkozatokat tett.

Testvérek leszünk nemcsak a románokkal, de minden nemzettel, amely a munkának álláspontjára és a proletariátus álláspontjára helyezkedik. De ellensége leszünk mindenkinek, aki imperialista és kapitalista érdekekért száll síkra. Közös jelszóval, közös harccal szét fogjuk robbantani a bojár és szerb imperializmust, valamint a cseh kapitalizmust.

— Ezekért a hamis tanokért pusztultak el az emberek ezrei — mondotta —, most egy új világért kell harcolni.

Hazugság volt az, amit az antant hirdetett

Szét akarták tépni az országot, hogy a széttépett földdarabokat júdásoknak jutalomképp adják oda. Ebben a széttépett országban a magyarság nem élhet meg. Föl kell vennünk a küzdelmet, és amit a nyugattól nem kaphattunk meg, mert a nyugat ellenünk fordult, most orosz testvéreinktől kell kérnünk, a keleti nagy köztársaságtól, az orosz proletariátustól.

A székely nép és a székely katona, soha nem volt olyan közel hozzánk, mint ma. Ezt nem csak üdvözlésképen mondom, ezt tényekben is kifejezésre fogom juttatni, amikor a forradalmi Magyarország újonnan megszervezendő vörös hadseregét mihamarabb elküldöm ide a székely katonákhoz, hogy a székely katonákkal karöltve kezdjék meg a székelyek hazájának fölszabadítását.

Ezután a beszéd után Garbai elvtárs és kísérete a demarkációs vonal előtt lévő székely katonák csoportjához ment, és itt Nagy Pál, a székely katonák parancsnoka, üdvözölte a Magyarországi Tanácsköztársaság elnökét, kifejezvén a székely katonáknak a magyarországi proletariátus új államrendjével szemben táplált szeretetét.

A székely proletariátusnak az érdeke ugyanaz, ami a tulajdonképpeni magyarországi proletariátusnak. Erdély nélkül Magyarország meg nem élhet. Erdély vasérckészletére, fájóra, terményeire szüksége van Magyarországnak. A magyarországi Tanácsköztársaság köszöni a székely katonák önfeláldozó magatartását és a magyarországi Tanácsköztársaság nevében ígéretet tett a székely katonáknak, hogy a proletárság új államrendjének védésére most toborzódó Vörös Hadsereg segítséget és támasztékot fog nyújtani a határokon őrt álló székely katonatestvéreknek.

Népszava 1919. április 1.