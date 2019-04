"Mindenki nyert" a török választásokon

Törökország fővárosában, Ankarában, valamint legnépesebb településén, Isztambulban is megtört az iszlamista Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) több évtizedes uralma. A vasárnapi helyhatósági választásokon Ankarában a Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltje, Mansur Yavas szoros versenyben, alig négy százalékkal kerekedett felül a kormánypárti indulóval szemben. Még ennél is kiélezettebb volt a verseny Isztambulban, ahol a szintén CHP-s Ekrem Imamoglu mindössze néhány ezer szavazattal nyert, a korábbi miniszterelnököt, Binali Yildirimet legyőzve. A minimális különbség miatt Isztambulban még hétfő este sem hirdettek végeredményt, a kocka - kevéssé valószínű esetben - akár még fordulhat is, főként, miután meglepően sok, több mint 300 ezer érvénytelen voksot adtak le. Isztambul elvesztése az AKP-nak már csak azért is különösen fájó, mert Recep Tayyip Erdogan török államfő is a város szülötte, valamint polgármesterként politikai karrierje is itt kapott igazán lendületet. A várakozásoknak megfelelően a harmadik legnagyobb török városban, Izmirben is a CHP jelöltje nyert. A kudarcok ellenére mégsem lehet az AKP csúfos vereségéről beszélni. A kormánypárt és a vele szövetséges hazafias Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) országszerte a szavazatok több mint 51 százalékát kapta meg, míg a CHP és a velük koordináló jobboldali Jó Párt (IYI) együttesen is csak 37,55 százalékot. Az AKP sikerét jelezi, hogy majd 85 százalékos volt a részvételi arány, azaz sikeresen mozgósítottak, valamint, hogy a keleti tartományokban is jól szerepeltek. Érdekesség, hogy Törökország történetében először Tunceli tartományban győzni tudott a Kommunista Párt, amely korábban például ingyenes tömegközlekedéssel, vetőmaggal tette magát népszerűvé. A választások eredményével összességében mindenki elégedett lehet. Ankara és Isztambul elvesztése ellenére az AKP is, hiszen a gazdasági válság közepette korábban napvilágot láttak olyan közvélemény-kutatások is, melyek alig 37 százalékos támogatottságot jósoltak a kormánypártnak. Ehhez képest továbbra is ők maradtak a legerősebbek, és a magas részvételi arányból látszik, hogy sikerült mozgósítaniuk. Igaz, ehhez már szükségük volt a MHP-re is – értékelte a voksolás eredményét Egeresi Zoltán. A Stratégiai Védelmi Kutatóintézet kutatója rámutatott arra is, hogy nem az ellenzék erősödött, csupán jól vizsgázott a koordinált összefogás. A Törökország-szakértő úgy vélte, a kurdbarát HDP-nek lehet talán keserű a szájíze, hiszen az AKP a keleti országrészben is több helyen nyerni tudott. Hozzátette, a párt ugyanakkor több települést visszaszerzett, hiszen korábban szinte minden, a párthoz kötődő polgármestert bebörtönöztek, helyükre ideiglenes vezetőket neveztek ki. „A főváros és Isztambul elvesztése persze nagyon kellemetlen az AKP számára, de azért a helyhatósági választásokat nem szabad túlértékelni” – folytatta Egeresi Zoltán, aki arra számít, hogy ezután a török elnök egyfajta konszolidációba kezd. „Ha nem jön közbe semmi, a következő választásokat csak 2023-ban tartják majd. A kampány végével az AKP most már ráfeküdhet a gazdasági problémák megoldására, és esetleg olyan reformokat, szigorításokat is bevezethet, melyek nem tesznek jót népszerűségének” – összegzett a szakértő.