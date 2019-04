Ütött az DBF-elnök órája

A szerdai, székesfehérvári visszavágón is nyert, 2-0-ra legyőzte az FTC labdarúgócsapatát, így bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe a bajnoki címvédő MOL Vidi.

Aki nem indult el időben, lemaradt.

A mérkőzésre Budapestről érkező szurkolók, sőt, újságírók egy része is pórul járt – a fővárosban és Székesfehérvár határában is tapasztalható közlekedési nehézségek (magyarra fordítva: dugók) miatt a vendégdrukkerek egy csoportja éppen a kezdésre vagy kicsivel utána ért be a lelátóra. Az FTC-szurkolók ezzel együtt is szerencsésnek érezhették magukat, lévén, hogy a kezdősípszó idején több hazai pénztár előtt is hosszabb sorok kígyóztak, azaz többek vártak a bejutásra. Persze, utóbbi jelenség inkább a munkanap számlájára volt írható, hiszen a 18 órakor kezdődő kupavisszavágón jócskán maradtak üres szektorok a MOL Aréna Sóstóban, ahova a hivatalos adat szerint 6200-an váltottak jegyet.

A késve érkezőknek kis túlzással idejük sem volt elhelyezkedni, máris történés volt a pályán: a 7. minutumban a vendégek tizenhatosa előtt az FTC kirohanó kapusa, Dibusz Dénes elkésett fejese döntötte le a lábáról a kapura törő Vidi-támadót, Marko Scepovicot. Kassai Viktor játékvezető nem sokat habozott, azonnal kiállította a kapuvédőt! Helyére Holczer Ádám állt be csereként, ám ennél is fontosabb: szinte a teljes visszavágót emberhátrányban kellett lejátszania az egyébként is 2-1-es hátrányban lévő Ferencvárosnak.

Ilyen előzmények után az első játékrész nagyja Kassai-játékvezető felmenőinek sűrű emlegetése közepette (ezek a hangok nyilván a vendégtáborból érkeztek) a vendégek térfelén zajlott, de igazán komoly lehetősége ezzel együtt sem volt a Vidinek. A 33. percben mondjuk Amir Hodzic vezetést szerezhetett volna a vendéglátónak, ha jobb ütemben érkezik Stopira beadására, ám mivel nem így történt, maradt a gól nélküli állás (egy helyzete a Ferencvárosnak is volt, az ötperces hosszabbítás végén Ivan Petrjak lőtt kapura). A Vidi vezetőedzője, Marko Nikolic egyébként kétszer is cserére kényszerült az első játékrészben, a korábban letarolt Scepovic után ugyanis a saját csapattársával, Stopirával összefejelő Elek Ákos sem tudta folytatni a játékot. Mindkét futballistára kivizsgálás várt.

Gól- és emberelőnye miatt a Vidi türelmesen kezdte a második játékrészt, sőt: a fordulás utáni első 15 percben a Ferencváros tűnt veszélyesebbnek. Persze, az ezúttal fehérben futballozó zöld-fehér együttesnek muszáj is volt próbálkozni, az idegenbeli gólokat előnyben részesítő szabály következtében ugyanis az első mérkőzés 2-1-es eredménye ellenére is kétgólos hátrányban volt. Kisvártatva változott a helyzet: az 58. minutumban remek egyéni akció és több csel után Boban Nikolov juttatta előnyhöz Fehérváron is a Vidit (1-0). Az összesítésbeli 3-1-es állásnál, 10 emberrel igencsak távol állt az elődöntőtől a bajnokságot 8 pontnyi előnnyel vezető FTC.

A jelenkori magyar klubfutball két meghatározó csapatának csörtéje az utolsó fél órában viszonylagos nyugalomban zajlott le. A 82. minutumban Georgi Milanov alakította ki a 2-0-s végeredményt – az FTC-nek nem volt esélye, a Vidi kényelmesen lépett tovább a legjobb négy közé.

Az MK programja Negyeddöntő, visszavágók Kedd Mezőkövesd–Debrecen 1-2 Továbbjutott a Debrecen, 3-1-es összesítéssel Szerda Soroksár (NB II)–Puskás Akadémia 1-1 Továbbjutott a Soroksár, 2-2-es összesítés után, tizenegyesekkel (5-4) Budapest Honvéd–Budaörs (NB II) 4-2 Továbbjutott a Honvéd, 6-3-as összesítéssel MOL Vidi–FTC 2-0 Továbbjutott a Vidi 4-1-es összesítéssel Az elődöntő párosításai: Honvéd–Soroksár, Vidi–DVSC. A mérkőzéseket április 16-17-én, a visszavágókat április 23-24-én rendezik.