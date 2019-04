Viharos szelet és esőt hoz a péntek

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 13 és 20, máshol 21 és 24 fok között alakul.

Pénteken mérséklődhet az aszály, de az esőfelhőkkel még nem jár együtt lehűlés – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Pénteken nyugat, délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre délelőtt még több órás napsütésre számíthatunk, csapadék csak délután lehet, északkeleten pedig nem valószínű. A délkeleti szél nagy területen megerősödik, főként a középső országrészben viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 13 és 20, máshol 21 és 24 fok között alakul.

Szombat éjszaka a Dunántúlon, majd napközben keleten is szakadozottá válik a felhőtakaró. Később a gomolyfelhő-képződés mellett a legtöbb helyen több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Keleten a déli órákig több, majd egyre kevesebb helyen várható zápor, esetleg zivatar. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 10 fok között alakul, a Dunántúlon helyenként gyenge talajmenti fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között várható, de a Tiszántúlon ennél pár fokkal melegebb idő valószínű.

Vasárnap a napsütés mellett dél felől egyre több magas- és középmagas szintű felhő sodródik fölénk, és gomolyfelhők is lesznek az égen. Elszórtan számíthatunk záporra, erre délnyugaton van a legnagyobb esély. A déli, délkeleti szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.