Székesfehérváron is megvalósult a teljes ellenzéki összefogás

Idén már a második elképesztő összegű megbízást adja a Rogán Antal vezette tárca.

A Rogán Antal irányítása alatt álló Miniszterelnöki Kabinetiroda a napokban adott újabb 10 milliárdos megbízást az állami kommunikációs munkákat lebonyolító New Land Media Reklám Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., szúrta ki a Közbeszerzési Adatbázisban G7.hu . A megbízás mérete annyira nem meglepő - legutóbb is épp ekkora, csillagászati összegre szerződtek le -, az időzítése azonban igen. Az előző tízmilliárdos keretről ugyanis kevesebb mint három hónapja szerződtek, vagyis úgy tűnik,

Ez többek közt annak a kampánynak is a közpénzen fizetett költsége, ami a Fidesz néppárti felfüggesztéséhez vezetett. A 10 milliárdos keret még a szokásosnál is gyorsabb felhasználása a portál szerint éppen a botrány miatt történhetett, hiszen a Soros György és az Európai Bizottság EPP-s elnöke, Jean-Claude Junker arcképével díszített plakátok cseréje is megdobhatta a kiadásokat, és nem lenne meglepő, ha az új – részben az ismert internetes mémpárral illusztrált – kampányt is a tervezettnél gyorsabban kellett volna összerakni.