Az új közkertek és a Margitsziget megnyitása

Január 16-tól kezdve egyszer és mindenkorra, örökre megszűnik mindennemű alkoholnak gyártása és behozatala

Amerikában végleg eltiltották a szeszt. Az Egyesült Államok washingtoni kongresszusa törvényt hozott, amely szerint Amerikában a jövő év január 16-tól kezdve egyszer és mindenkorra, örökre megszűnik mindennemű alkoholnak gyártása és behozatala.

1920 január 16-tól kezdődően Amerikában többé nem állítható elő sem szesz, sem bor, som sör és a legszigorúbb ellenőrzés teszt lehetetlenné ezeknek az italoknak a tengerentúlról való behozatalát. Ezáltal a rendelkezés által körülbelül háromszázezer italmérő és italkereskedő üzlet zárul be. Többszáz nagy szeszgyár, ezernél több hatalmas sörfőző szűnik meg.

— Ez is a tőke egyik aljas és gyilkos eszköze volt: a szesz. Ez volt a tőke és állam egyik fő jövedelmi forrása, mert nem akarták a tőkét megadóztatni, de ez volt egyik butító, az emberi öntudatot és fölszabadító akaratot elaltató eszköze is a dolgozó milliókkal szemben.

Az új társdalomnak ezt is ki kell küszöbölni örökre és hisszük, hogy a proletáruralom itt is véget vet egyszer és mindenkorra az alkohol pusztító munkájának.

Népszava 1919. április 3.