Hét pont meg a brüsszeli bajor

Menekültellenes akciótervet hirdetett Orbán Viktor kormányfő, aki tervezetten, precízen adagolta Brüsszel felé a harciasságot.

Ellentmondásosan ítélték meg a lapunknak nyilatkozó politikai elemzők Orbán Viktor péntek délutáni, a Fidesz kampánynyitó rendezvényén elmondott beszédét: volt, aki szerint a kormányfő csak most merte felmondani azt a szöveget, amelyet hívei március 15-én vártak tőle. Más épp ellenkezőleg arra utalt, hogy látszólagos volt a Brüsszel elleni harci hév, hiszen jobbára a már ismert paneleket ismételte el. Ami biztos: ahogy azt lapunk korábban előrejelezte, visszafogott semmiképpen sem volt Orbán.

Az Európai Néppártról (EPP), amelyben nemrégiben függesztették fel a Fidesz tagságát, csak annyit mondott: „A mi jövőnkről mi döntünk, és nem az Európai Néppárt”. – A választás után majd meglátjuk, hogy merre fordul az Európai Néppárt. Most úgy tűnik, balra, liberális irányba, a bevándorlás felé fordul, ha így történik, nem fogjuk követni - mondta a kormányfő. Jean-Claude Juncker bizottsági elnököt „tőröl metszett Európai szocialistának” nevezte, akinek döntő felelőssége van a Brexitben, a keleti tagállamok hátrányos megkülönböztetésében. Ez annak tükrében érdekes, hogy Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője épp szerda este nyilatkozta lapunknak, hogy következménye lesz annak, ha Orbán nem hagy fel a Juncker-ellenes kampánnyal. Később aztán Weber is megkapta a magáét Orbántól:

– Ma a politikai realitás a nemzetállamokon alapuló Európa, de ezt Manfred Weber sem érti, ezért sérteget minket – mondta, aztán „brüsszeli bajornak” nevezte őt, és úgy folytatta: – Egy müncheni bajor biztosan nem tenne ilyet.

- A magyarok akarják az Európai Uniót, de elegük van abból, ahogy Brüsszelben mennek a dolgok és változást akarnak – fogalmazott. Az európai emberek nem akarnak bevándorlást, egy bizonyos Timmermans pedig igen, majd „igazi tőről metszett marxista szövegnek” minősítette a Bizottság alelnökének egyik nyilatkozatát, miszerint a XXI. században a társadalmak egyre színesebbek lesznek és ezt a kelet-európai tagállamoknak is el kellene fogadniuk. – Érhető, hogy Juncker és Timmermans urak sülve-főve egyben vannak, csak azt nem értem, hogy bútorozhat össze egy ilyen emberrel Manfred Weber – mondta.

Orbán úgy látja, Európa, ha akarná, meg tudná állítani a migrációt, de az Unió vezetése erre kísérletet sem tett, sőt, aki ezt megpróbálja, azt kiátkozzák, mint például őt vagy Matteo Salvini olasz belügyminisztert, aki a szélsőséges Liga elnöke. Orbán szerint Brüsszel most fel akarja számolni a nemzetállamokat, ehhez pedig szüksége van a bevándorlásra, az a célja, hogy a keresztény populáció csökkenjen, a muszlimok száma pedig nőjön.

1. A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak.

2. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére

3. Senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány, dokumentumok nélkül.

4. Szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot

5. Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítse meg a határvédelem költségeit.

6. Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát.

7. A bevándorlást ellenző vezetők álljanak az EU-s intézmények élén.

Harciasnak látszó beszéd

Orbán Viktor azt a beszédet mondta el most, mint amit március 15.-én vártunk tőle, de akkor a jelek szerint nem merte. Akkor még csodálkozhattunk is, hogy milyen visszafogott volt, mennyi mindent nem említett meg az EU kritikáját illetően, amit korábban gyakran emlegetett – mondta Virág Andrea a Republikon Intézet elemzője. Mint fogalmazott, „sok újat most sem mondott el a Fidesz elnöke, jórészt azt hallottuk tőle, amit a Fidesztől az elmúlt években már megszokhattunk, a buborékban ülő brüsszeli elitről és a többi retorikai elemet”. - Hogy a Fidesz mégis mire készül a közeljövőben, arra világosan utalhatott a Jean-Claude Juncker és Manfred Weber elleni személyes támadás. Orbán Viktor is tisztában van vele, hogy ennek a beszédnek az üzenete eljut az Európai Néppárt vezetőihez – mondta. - Orbán Viktor feltette a régi lemezt, amit már lassan öt éve hallhatunk tőle, nem csoda, hogy egy kicsit recsegett – fogalmazott a Publicus Intézet vezetője, Pulai András. Az elemző szerint a Fidesz EU-kritikájában semmi új nem volt, az egyetlen figyelemreméltó elem a Néppárt és a Fidesz viszonyának kibeszélése volt. - Szerintem, ellentétben azzal, amit Gulyás Gergely mondott, Orbán Viktor beszédéből most az látszik, a Fidesz elnöke úgy véli, igenis nekik van nagyobb szükségük a Néppártra és nem fordítva. Juncker és Weber személyes támadásáról Pulai András úgy vélekedett, ezekben sem volt új, nem valószínű, hogy bárkit is meglepetésként érne. - A hét pont egyetlen dologról szólt: a bevándorlásról. Így a beszéd lényegében semmi újat nem hozott. Nem csak ebben, a többi elemében sem. Látszik, hogy a Fidesz fő témája a migráció kérdése lesz majd a kampányban, nem a családvédelmi intézkedések például – mondta Böcskei Balázs. Az IDEA Intézet vezetője szerint a beszéd „inkább volt bevándorlásellenes, mint EU-ellenes”, ebben sem hozott sok újat.