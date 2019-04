321,29 forinton az euró

A polgármester szerint őszre négycsillagos hotellé alakítják át.

Kínai befektetők vásárolták meg és alakítják négycsillagos szállodává a zalaegerszegi egykori Hotel Balatont; az egymilliárd forintos beruházás várhatóan őszre készül el – közölte az építkezésen tartott bejáráson pénteken a város polgármestere. Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy a belvárosban található szálloda 1981-ben nyitotta meg a kapuit, 2000-ben konferenciateremmel, 2004-ben pedig egy keleties hangulatú wellness-részleggel bővült. A mindvégig magánkézben lévő komplexumot tulajdonló cégcsoport gondjai miatt a hotel 2010-ben egy bankhoz került, azóta zárva van. Egy kínai család 2017-ben vásárolta meg az épületet, amelyet őszre négycsillagos hotellé alakítanak át – jelezte a polgármester a befektetők képviselőinek jelenlétében. Hozzátette, hogy az egymilliárd forintos, teljesen magántőkéből megvalósuló beruházásra nagy az igény Zalaegerszegen az épülő járműipari tesztpálya és más befektetések miatt is. A 64 szobás, Willis Hotel néven megnyíló szállodában a wellness-központ mellett konferenciaterem is lesz. Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a tesztpálya miniszteri biztosa arról beszélt hogy a turizmuson belül a rendezvényturizmus egyre fontosabb szerepet játszik. Zalaegerszeg esetében, a most zajló beruházások miatt különösen fontos, hogy legyen alkalmas hely több száz fős konferenciák rendezésére, amit ez a magánberuházás is lehetővé tesz majd. Czigány István, a tervező Zala Art Építész Iroda ügyvezetője a bejáráson elmondta: az eredeti tervek készítőjével újragondolták az épületet, de magához az alaprajzhoz nem nyúltak hozzá. A zalaegerszegi belváros „záróelemének” tekinthető hotel egykori erkélyeit beépítették, teljes belső és külső korszerűsítést végeznek, hogy a mai igényeknek mindenben megfelelő szállodaépületet alakítsanak ki.