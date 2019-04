Szövegértés Az évente közzétett Pisa-jelentésekben visszatérő az az értékelés, hogy a magyar diákok rosszul állnak a szövegértésben. Úgy tapasztalom, hogy ez nem csak a diákok körében fordul elő. Az Alkotmánybíróság jogerős ítélete alapján ez év március 31-ig módosítani kellett volna a rokkantnyugdíjasokat hátrányosan érintő törvényt, de ez nem történt meg, az illetékes minisztérium közlése szerint még tanulmányozzák a döntést. Úgy gondolom, egy bírósági ítélet képzett jogászok számára figyelmes elolvasás után teljesen világos és egyértelmű, tehát a késedelem oka csakis a szövegértés hiányos volta lehet. Valószínű viszont, hogy az egyik bajba került vidéki focicsapat csak szóban jelezte anyagi problémáját, mert órákon belül megkapta a szükséges néhány milliárd forint támogatást. Verseci Miklós Példaképek Szlovákia, Ukrajna és akár Törökország haladóan gondolkodó választópolgárai megmutatták, hogy bármilyen berendezkedésű társadalomban lehet változásokat kikövetelni határozott, de még nem erőszakos fellépéssel is. Nem igaz, hogy a XXI. században bárki, bárhol ne tudjon tájékozott lenni szűkebb és tágabb társadalmi és politikai környezetében, ha akarja. És ha tájékozott, akkor tud dönteni is, választani is. Egy modern embernek ez nemcsak joga, de kötelessége is. Csató Sándor Megoldás Amióta miniszterelnökünk kinézte magának a budai Várat, azóta zajlik a vita, hogy az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Galéria nem jó helyen van. Mintha ez a két intézmény nem férne össze a Vár urának ottlétével. Pedig összefér. Csak át kellene keresztelni a galériát Orbán Viktor Magánképtárává, a könyvtárat pedig Orbán Viktor Magánkönyvtárává. Ezek továbbra is látogathatók lennének, a tulajdonos kegyes jóváhagyásával (ugyanazokon a napokon, mint most), de a közönség megilletődve lépne be. A külföldi államfőkre is mennyivel nagyobb hatást gyakorolnának, hiszen nekik nincs ilyen. Csak arra kellene vigyázni, hogy a Corvinák és a legértékesebb képzőművészeti alkotások ne veszítsék el közgyűjteményi jellegüket. Mándy Gábor Túlzás Nagyon tisztelem az élsportolókat. Azzal is egyetértek, hogy akik a nemzetnek dicsőséget szereznek, azokat anyagilag is méltón kell honorálni. De amikor az egészségügyre alig jut pénz, az oktatásnál pedig a legképtelenebb ötletek merülnek fel, akkor ez a több százezer forintos járadék túlzott anyagi gesztus, és inkább a kormány nagyzolását, mint a sportolók megtisztelését jelenti. Ráadásul a nyomorgó, vagy legalábbis kispénzű tömegek előtt ellenszenvessé is teheti a sportolókat. Nemesvári László