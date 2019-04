1919: A német-osztrák és magyar válogatott mérkőzése

A Margitsziget sem lesz többé a kiváltságosak üdülőhelye. Már péntektől kezdve az mehet a tavaszi díszben pompázó szigetre, aki akar, nem kell belépődíjat fizetni

Eddig minden azé volt, aki a más munkájával, a proletárok verejtéke és egészsége árán könnyen szerzett pénzzel rendelkezett. Azé volt a jó ruha, pompás lakás, jóllakottság, tisztaság, szépség. Mindent összevásároltak, kisajátítottak maguknak túlzottan fölös és pazarló mennyiségben. De nemcsak az embert vették meg és robotoltatták maguk helyett, hanem kisajátították a természetet, a levegőt, a virágokat, fákat, elzárták a robotoló milliókat a természet legnagyszerűbb csodát elöl.

A dolgozók szűk, szennyes, penészes, a halál csiráit lehelő odúkból nézték a természetet, annak minden szépségét letiport vágyakozással. Csak az utca volt az övéké, de onnan is elverték, szétkergették sokszor karddal, puskával, gépfegyverrel — ha a lármájuk, lépteik döngése kellemetlen volt az urak fülének. Pedig talán csak az esti mulatozásaikat zavarták tágas, nagyszerű parkjaikban, amelyeket kőfalakkal zártak el a tömegtől.

Ezek a kőfalak is leomlanak most és a dolgozók elől elzárt fű, virág, levegő és tér megnyílik előttük. Egy ízben már irtunk róla, hogy a fővárosi népbiztosság elrendelte a mágnás-kertek megnyitását és közkertté tételét.

Ezek a kertek most mind megnyílnak, hogy a dolgozóknak nyújtsanak pihenést, egészséget adó levegőt és gyógyító-erejű napfényt.

A rendelet szerint a következő kertek nyílnak meg: I kerület: Várkert; II. kerület: Zipernovszky-kert, Franciskánusok, továbbá a kapucinusok telke és a Jankovits-kert; IV. kerület: Károlyi-kert; VIII. kerület: Orczy-kert; IX. kerület: a Gschwind-telek; X. kerület: Rottenbiller-kert, a Dréher-villa kertje és a Víztorony parkja.

A Margitsziget sem lesz többé a kiváltságosak üdülőhelye. A főváros népbiztossága megszüntette a margitszigeti belépődíjakat, már péntektől kezdve az mehet a tavaszi díszben pompázó szigetre, aki akar, nem kell belépődíjat fizetni.

Népszava 1919. április 4.