Csak az RTL Klub vállalta, hogy politikai reklámokat ad a kampányban

Hiába hiányzik az ellenzéki közös, budapesti indulásból az LMP és a Jobbik, Újpesten ez a két párt is beállt a Momentum jelöltje mögé. Déri Tibor lapunknak leszögezte, hogy támogatja a családi okok miatt lemondott előző polgármester-jelölt, Szalma Botond is.

Nem fél? Mitől féljek? Nincs félnivalóm. Újpest akkor mégsem olyan veszélyes terep? Az ön „elődje” családjának biztonsága miatt lépett vissza a polgármester-jelöltségtől. Újpesten mind a hat ellenzéki párt közös jelöltje vagyok. Az, hogy „felül” miről döntöttek egy dolog, de a IV. kerületben továbbvisszük a korábban megbeszélteket. Hat párttal a hátam mögött semmilyen félnivalóm nincs a Fidesztől. Szalma Botondot is mindenki támogatta, mégis visszalépett. Szalma Botond családi okok miatt döntött így. Egerben született, most a főváros egyik kerületében polgármester-jelölt. Évek óta Újpesten élek. A Debreceni Egyetemen végeztem, ezután kerültem fel a fővárosba. Hat és fél éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen. De hogy lett jelölt? Nem titok: én kezdeményeztem a párbeszédet a kerületben valamennyi ellenzéki párt között. Kiábrándult Fidesz-szavazó vagyok, csalódtam a rendszerben. Pedig sajnos 2010-ben, sőt 2014-ben is hozzásegítettem őket a hatalomhoz. Szalma Botond azt mondta, hogy beáll egy olyan új jelölt mögé, aki képes megszólítani a kiábrándult fideszes szavazókat is. Ön lenne az? Beszéltem vele és igen, támogat. Mivel én is kiábrándult kormánypárti vagyok, képes vagyok megszólítani őket, ezen fogok dolgozni.