Hosszú Katinka három aranyat nyert szombaton Bergenben

Hét fordulóval a bajnokság vége előtt nyolc pont a Ferencváros előnye a Vidi előtt a labdarúgó NB I élén. Az éllovast sérülések hátráltatják, a címvédő lendületben van.

Két februári kisiklástól eltekintve a tavaszi idényben olykor fölényes, többnyire magabiztos sikerekkel robog az FTC a klubtörténet harmincadik bajnoki címe felé. A listavezető a legutóbbi öt mérkőzésén 17 gólt szerzett és csupán egyet kapott a bajnokságban, ront viszont az összképen, hogy legnagyobb riválisa, a MOL Vidi ellenében szerdán kiesett a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Ha a kudarc önmagában nem volna elég, a sérültek eddig sem rövid listájához újabb két nevet írhatott hozzá a csapat vezetőedzője, Szerhij Rebrov: Székesfehérváron eleve nem játszott a csapat játékát meghatározó páros, Lovrencsics Gergő és Sigér Dávid, Fernando Gorriarán és Ihor Haratin pedig megsérült.

Az orvosi stáb mindent megtesz a sérültek mielőbbi visszatérésének érdekében – magyarázta az FTC csütörtöki sajtóóráján Rebrov, akit a szombati, Paks elleni hazai párharc előtt arról kérdeztünk, mennyire tartja megnyugtató előnynek a jelenlegi nyolcpontos fórt.

„Mindig a következő meccsre készülünk, ami most a Paks elleni lesz. Lépésről lépésre haladunk, nem számolgatunk, csak úgy lehetünk bajnokok, ha ilyen hozzáállással készülünk – tette világossá lapunk kérdésére válaszolva Rebrov. – Nem a nyolcpontos előnyünkkel foglalkozunk. Számomra a legfontosabb, hogy csapatként játsszunk és a játékosok is értsék, hogy mit várunk el tőlük.”

Érdekesség, hogy a Groupama Arénába látogató paksiakat felkészítő Csertői Aurél sem számíthat minden futballistájára: a klub szerdán tíz sérült állapotáról számolt be, közülük csupán négyen reménykedhetnek a szombati pályára lépésben.

A tavaszt két vereséggel kezdő, ám azóta csak egyszer – Pakson – pontokat veszítő Vidi sem úszta meg sérülés nélkül a Ferencváros elleni meccset. Elek Ákost is idő előtt kellett lecserélni, de érzékenyebb veszteség, hogy Marko Nikolic ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat házi gólkirályára, a bajnokságban eddig tízszer eredményes Marko Scepovicra, akinek az arccsontja több helyen is eltört a kiállított kapussal, Dibusz Dénessel történt ütközés során. A történtek ellenére a párharc megnyerése mégis amolyan utolsó szalmaszálat jelenthet a Budapest Honvéd ellen készülő bajnokcsapat számára a bajnoki versenyfutást tekintve is.

„Nagyon remélem, hogy a Fradi elleni kupameccseknek lehet hatása a bajnoki versenyre is, szükségünk volna rá, hogy így legyen – mondta a Népszavának a Vidi kapusa, Kovácsik Ádám. – A Ferencváros többi eredményére az április 20-i, egymás elleni bajnokit leszámítva nincs ráhatásunk, de természetesen szurkolunk, hogy ellenfelünk a bajnokságban is hullajtson még pontokat. Ezzel együtt is inkább saját magunkra kell figyelni. Nehéz mérkőzések jönnek, de szerintem most jó formában vagyunk, szóval ezen az úton kell továbbmennünk.”

A szombati játéknapon a szezon kimenetelének szempontjából fontos állomáshoz érkezik az utolsó helyen álló Haladás is, amely a már nem kieső, 10. pozícióban álló Diósgyőr vendége lesz. A szombathelyiek győzelme halovány reménysugár lehetne az élvonalbeli tagság megőrzésének érdekében, a döntetlen viszont senkinek nem kedvezne igazán. Ellenben kudarc esetén egyik csapat nagyobb bajba kerülne, mint a másik...