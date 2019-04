Fucsovics Márton az MTK Budapesthez igazolt

Ha nem is azonos szinten, de visszavágott a horvátoknak a magyar férfi vízilabda-válogatott – mindez csak részben tölti el elégedettséggel Märcz Tamás szövetségi kapitányt.

Montenegró és Olaszország legyőzése után vasárnap csúcsra ért a magyar pólócsapat, amely lapzártánk után 10-8-ra legyőzte a világelső házigazdát az Európa Kupa Zágrábban zajló nyolcas döntőjének fináléjában. Ha csak a magyar vízilabdázás hagyományaira gondolunk, nem meglepő az újabb aranyérem, amely mégis pozitív visszajelzésként hatott a formálódó pólócsapattól – talán ennek köszönhetően is fogadta fokozott médiaérdeklődés a BVSC-uszoda elé begördülő csapatbuszt hétfő délután.

„Nagyon örülök, hogy ilyen nagy érdeklődés van a vízilabda iránt és hogy ilyen sokan eljöttek köszönteni bennünket. Szerintem mindenki látja, hogy még ha az Európa Kupa nem is olyan szinten van pozicionálva, mint egy vb vagy olimpia, mégiscsak a legjobb nyolc együttes vett részt a tornán. Erős, komplett csapatok versenyeztek, sikerült legyőzni közülük mindhármat, amellyel szembekerültünk, ez nagyon pozitív – kezdte a Népszava kérdéseire válaszolva Märcz Tamás, aki szintén kicsit várakozáson felüli sikerként élte meg a győzelmet. – Három jó mérkőzést szerettünk volna játszani, alapvetően nem az volt a célunk, hogy megnyerjük a tornát. Montenegróval kezdtünk, ellene mondjuk volt törleszteni valónk, hiszen az utóbbi években több kellemetlenséget okozott nekünk. Lépésről lépésre építettük magunkat és a játékunkat, bár amikor már a döntőre készültünk, nem lehetett kérdés, hogy szeretnénk a legnagyobb skalpot is begyűjteni, azaz legyőzni a horvátokat.”

Ami azt illeti, Horvátország ellen is volt miért visszavágni, hiszen emlékezetes, hogy a horvátok két éve éppen Budapesten, a hazai rendezésű vizes-világbajnokságon győzték le Magyarországot a döntőben. Zágrábban egy kicsit sikerült törleszteni.

„Persze, ez picit elégedettséggel tölt el – folytatta a lapunknak nyilatkozó Märcz. – Valószínűleg sosem felejtjük el azt az elvesztett vb-döntőt, nagyon jó lett volna Budapesten világbajnokságot nyerni. A sors nem így akarta vagy mi nem tudtunk eleget tenni azért, hogy így történjen, most viszont megvertük a horvátokat Horvátországban. Ez a siker, de úgy általában a torna is mentálisan építő lehet, bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk a több olimpiai bajnokkal felálló Horvátország ellen nyerni, mint ahogy képesek voltunk Montenegrót és Olaszországot is felülmúlni. Ilyen eredményekkel a nemzetközi vízilabdavilág is másképpen pozicionál majd minket.”

A zágrábi teljesítményének köszönhetően a magyar válogatott részt vehet júniusban a világliga belgrádi szuperdöntőjében, amelynek győztese elsőként szerez kvótát a jövő évi tokiói ötkarikás tornára, az idei év „főversenye” azonban a július 12-28. között a dél-koreai Kvangdzsuban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs vb lesz.