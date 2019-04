Tényleg csalfa a világ leghíresebb mémpárja: a kormány babváró programja után most az MSZP-Párbeszédet hirdetik

Magas labdát adott a fideszes kommunikáció, az MSZP le is csapta.

Vicceset húzott az MSZP: már az MSZP-Párbeszéd EP-listáját népszerűsíti az a fiatal pár, akikkel a kormány a babváró programot hirdeti. A kép egyelőre Ujhelyi István Facebook-oldalán bukkant fel, de úgy tudjuk, néhány óriásplakáton is látható lesz majd. Sőt, a poénnek folytatása is lesz, olyan képekkel is előjönnek majd, amelyeken a kormányprogram reklámarcai megdöbbennek azon, hogy Fideszt felfüggesztették Európában.

Ahogy Ujhelyi István stábjából megtudtuk, a kormányhirdetéshez egy ügynökségi fotót vásároltak meg, ugyanerről a párról vásárolt képet is az MSZP, hogy elkészítse a saját verzióit. Ugyanez a pár amúgy a világ talán leghíresebb, legtöbbször idézett és átforgatott mémjében, a félrenézős mémben szerepelt. Valószínűleg minden ki ismeri a képet, de ha netán mégsem, róluk van szó:

Ugyanők szerepelnek egyébként egy brüsszeli plakáton is. Ezt is Ujhelyi István fedezte fel, ahogy kajánul megjegyezte, úgy látszik "ők sem kérnek az orbáni családpolitikából, helyette eljöttek a zord Brüsszelbe gyakornoknak".