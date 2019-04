Valóra vált sci-fi: itt az első fénykép egy fekete lyukról

Önkéntes állatmentőknek köszönheti életét néhány béka, csiga, egy tojás és két vadmalac. Több százezer állat pusztult el a múlt heti fonyódi nádastűzben.

Szakértők szerint legalább 4-5 év szükséges, míg visszaáll a természet normális rendje a fonyódi berekben. Amint arról lapunk riportjában is beszámoltunk: több száz hektáros területen égett a nádas a Turul utca és az M7-es autópálya közötti szakaszon, amit csaknem 24 órán át tartó megfeszített munkával sikerült eloltani pénteken. Még vizsgálják, hogy mitől keletkezett a tűz, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy szándékos gyújtogatás okozhatta a pusztítást. A tűzben több tíz- vagy százezres nagyságrendben pusztulhattak el az itt élő állatok. Az önkéntes állatmentőknek csupán néhány béka, csiga, egy tojás és két vadmalac köszönheti életét. A berektűz első napján a Civilek az állatokért Egyesület nevében jelent meg Papp Rita felhívása: önkéntesek jelentkezését várta. Az állatvédő aktivista szokva van az azonnali cselekvéshez, hiszen a mindennapokban is elkötelezetten segíti a bajba került állatokat. Ám ez a mostani helyzet még az ő számára is kemény lelki megpróbáltatásokkal járt. Önkénteseket toborzott, felvette a kapcsolatot a Katasztrófavédelemmel és a többi hatósággal, hogy minden szabályosan menjen, véletlenül se hátráltassák a többiek összehangolt munkáját. „Több százezer állat veszett oda. Túlélők után kutattunk, de mindenhol megégett, elszenesedett tetemeket találtunk. Első este mindösszesen egy élő állatot tudtunk sajnos felmutatni, egy kis leveli békát. Néhány fácánt, kacsát, talán egy szarvast is sikeresen megriasztottunk, így ők remélhetőleg nem váltak a lángok martalékává. Megrázó és fájdalmas érzés volt, de nem akartuk feladni. Számomra meglepő volt, hogy milyen sokan csatlakoztak a felhívásomhoz. Összesen húsznál is több személy vett részt a mentésben. Másnap találtunk egy vadmalacka párost, a lángok határolta területek melletti települések után Csiszta és Fenyves lett a nevük. A mamájuk kilétét homály fedi, az biztos, hogy a picik jó ideje nem jutottak megfelelő táplálékhoz, mielőtt megtaláltuk őket. Ki voltak száradva, a szopó reflexük is kezdte felmondani a szolgálatot, tudtuk, hogy mielőbb szakértő kezekbe kell kerülniük, így segítséget kértünk a neten. Széles összefogás jött létre, most már biztonságban vannak, talán megússzák. Szerdán remélhetőleg már elhagyhatják az állatkórházat. Találtunk még néhány leveli és varangyos békát, sok csigát, és egy ép tojást, amelyik már a keltetőben várja, hogy megmutathassa, ki is lesz ő valójában.”



*** Akik támogatnák a mentett malackák felépülését, illetve az önkéntesek munkáját, az alábbi számon tehetik: Civilek az állatokért egyesület, Számlaszám: 10403947-50526889-80671009 Adószám: 19102485-1-14