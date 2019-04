Újraindulhat a Metropol, összevonhatják a Borsot és a Ripostot – Állítólag így állhat össze a kormányközeli médiatömb

A Válasz Online szerint emellett megszűnhet a Lokál és konszolidálhatják Habony Árpád egykori lapját.

Megszűnhet a Lokál és újraindulhat a Metropol, összevonhatják a Borsot és a Ripostot, „konszolidálhatják” Habony Árpád egykori lapját – a Válasz Online azt írja, hogy többek között ezekről a tervekről hallottak az utóbbi napok médiaügyi háttérbeszélgetésein. A portál az újjáélesztett Metropolról szóló pletykáról három, egymástól független forrásból is értesült. A magyarázat, hogy egyrészt a Mediaworks-központban túl silány terméknek tartják az eredetileg a Habony Árpád-féle Modern Media Group Zrt.-ben megszületett Lokált, másrészt nehéz a fizetős bulvár (például a szintén KESMA-csoportos Bors) felé terelni az olvasókat, ha megkapják ingyen is. A Lokál persze nagy, hatásos felület (napi több százezer példányban terjesztik a legforgalmasabb közlekedési csomópontokon), de sokak szemében taszító is, és nem olyan jó brand, mint a tizennyolc évig működő, 2016-ban bezárt Metropol volt. Kérdés, hogy adottak-e a feltételek a feltámasztásához, vagyis kinél vannak a Metropol kiadói jogai. A válaszért Hivatal Péterhez, a lap utolsó kiadóvezetőjéhez – a Magyar Reklámszövetség ügyvezetőségi tagjához – fordultak, aki elmondta: az újságot kiadó MTG Metro Gratis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t még 2011-ben szerezte meg a Megapolis Zrt., melynek egyszemélyi tulajdonosa Fonyó Károly, Simicska Lajos üzlettársa és bizalmasa volt. Bár a Metropol nemzetközi brand, Hivatal Péter szerint Fonyó időközben kivásárolta a trademark tulajdonosi jogait a központtól. Tehát a 2016-os bezáratáskor a Metropol mindenestül a Megapolis Zrt.-é volt. És ahogy a Válasz Online januárban elsőként megírta: Mészáros Lőrinc körénél landolt a teljes Simicska-hagyaték, így többek között a Megapolis is. A Ripost és a Bors összevonásáról szóló pletykáról már megjegyzik, hogy ez valamivel gyengébb lábakon áll: hallottak olyat is, hogy már a közeljövőben bekövetkezhet, de olyat is, hogy csak az önkormányzati választások után lépik meg. Mint írják, a semmilyen hivatalos módon nem auditált, forrásaik szerint 5-7000 példányban fogyó, de bőven – több tízezer példányban – túlnyomott Ripost nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, vagyis azt, hogy a Blikk és Bors „váltólapja” legyen. Emellett a Liszkay-kör állítólag nincs kibékülve Ómolnár Miklós módszereivel sem. A Bors – tavalyi MATESZ-számok alapján – még mindig 50 ezer feletti értékesített példányt tud, és sokkal erősebb brand. Mint írják, március végén ismét felröppent, hogy hetilap formában is megjelenhet a Mandiner. A portál szerint biztos, hogy a terv létezik, ezt több forrás is megerősítette, de most éppen a szeptember-októberről lehet hallani. Az a pletyka viszont információik szerint alaptalan, hogy az előállításra kiszemelt stáb a Figyelőből kiszorult Lánczi Tamás-kör lenne. Végül megjegyzik: arról is hallani, hogy némileg konszolidálhatják az egykor a Lokálhoz hasonlóan a Modern Media Group Zrt.-ben megszületett 888-at.