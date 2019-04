Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak az észak-pesti Metro áruházban

"Nagyon-nagyon csúnya dolog 2019-ben a dolgozót ennyire hülyének nézni" - véleményezte az egyik dolgozó a Metro-vezetés legfrissebb bérajánlatát. Péntek reggel a műszakban lévők 90 százalékos részvétele mellett megtartott kétórás figyelmeztető sztrájkkal nyomatékosították eddigi követelésüket.

Nagy a csönd az M3-as autópálya melletti Metro áruházban. Aki gyakran jár ilyen típusú raktáráruházba, hozzá van szokva, hogy az árufeltöltés és a kiszolgálás folyamatos, no meg az ezzel járó hangzavar is. Délelőtt fél kilenckor viszont nyoma sincs a targoncáknak, minden gondola nyugodtan átjárható és az eladó is sokkal kevesebb. A pénztárak közül három van nyitva, ennyi még éppen fennakadás nélkül ellátja az amúgy már megrakott kocsikkal sorban álló vásárlókat. A húspultnál és a halas standnál viszont nincs eladó, e termékekből csak az előre csomagoltakat pakolhatják el az itt vásárló kiskereskedők. A megkérdezett eladók zavartan tárják szét a kezüket arra a kérdésre, hogy hol vannak a többiek. Ennyien vagyunk, a többiek az ebédlőben, ők sztrájkolnak - közlik. Mielőtt megkérdezhetnénk, ők miért nem, továbbsietnek. Az áruházvezető készséges és udvarias, ám előre közli, ő nem nyilatkozhat csak az ügyvezetés. Annyit azért elmond, hogy a két órás figyelmeztető sztrájk ellenére az áruház működik, a kiszolgálás zavartalan. - Nem volt célunk a vállalatnak kárt okozni, ezért előre bejelentettük a munkabeszüntetés időpontját, és úgy időzítettük, hogy a reggeli árufeltöltés megtörténjen, valamint a cégvezetés is felkészülhessen, így tudták pótolni a sztrájkoló pénztárosokat is - közölte már az áruház bejárata előtt - semleges területen - a Népszavával, Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke. Célunk valóban a figyelmeztetés és ezért is korlátozta a sztrájkbizottság a munkabeszüntetést csak a Metro Kereskedelmi Kft. Kelet-Pesti áruházára - tette hozzá.



Csak idő kérdése volt a sztrájkbizottság március elejei megalakítása óta, hogy mikor kerül sor hasonló megmozdulásra, mert a dolgozók követelése és a cég bérajánlata között alig csökkent a távolság. A pénteken fél hétkor bejelentett, 8 órától 10-ig tartó munkabeszüntetést az váltotta ki, hogy a munkáltató április 9-én olyan ajánlatot tett, ami átrendezi a bérezési rendszert, és bevezetne egy teljesítményértékelési formát is, de nem ad érdemi választ a sztrájkbizottság követeléseire - tette hozzá Karsai Zoltán. Az egyetlen pont, amiben értékelhető elmozdulás történt, az az ajánlat targoncás pótlék bevezetésére vonatkozó szakasza, de sem az alapbérben, sem a dolgozók munkában eltöltött éveinek az elismerésében nem sikerült előbbre haladni - fűzte hozzá. A sztrájkbizottság bruttó 210 ezer forintos személyi alapbért követel, a munkáltató által már 200 ezerre emelt mértéket ezért elutasítják, mint ahogy a teljes ajánlatot is - ismertette a dolgozók véleményét a szakszervezeti elnök. A munkavállalókat különösképp felháborította az ajánlat azon része, amelyben a vállalat a 13. és 14. havi jövedelem összegéből szeretne béremelést végrehajtani, cafeteria rendszert fenntartani és teljesítményalapú bérezést bevezetni. A figyelmeztető sztrájk előkészítésekor kikérték a dolgozók véleményét, közülük az egyik hozzászóló úgy jellemezte a mostani ajánlatot, hogy „olyan, mintha valaki kivenne pénzt a pénztárcámból, hogy utána abból kifizesse az ebédemet, de érezzem úgy, hogy meg vagyok hívva ebédre. Ráadásul desszertet csak akkor kapok a saját pénzemből, ha rászolgálok. Ez elfogadhatatlan.”

A cég közleményben reagált a szakszervezeti követelésre, valamint a figyelmeztető sztrájkra. Ismertették, hogy három év alatt 55 százalékkal emelték a kezdő béreket, jelenleg a szakmai bérminimum felett 19,5 százalékkal magasabb belépő bért fizetnek, ami (a 13 és 14. havi fizetésekkel) havi bruttó 233 333 forintot ér el. A szakszervezet követelése a bruttó 245 ezer forint elérése, ami 210 ezer forintos bruttó személyi bérből, valamint szintén a 13. és 14 havi fizetések hozzászámításával jönne össze. A dolgozók szerint a Metro a jelenlegi fizetéssel a kiskereskedelmi láncok között jóval az átlag alatt juttat. Nem csoda, hogy egyre nehezebb szakképzett dolgozókkal pótolni a távozókat - teszi hozzá Karsai Zoltán. A Metro közleménye azt is állítja, a dolgozók közvetlen visszajelzései alapján kidolgozott bérfejlesztési programjukat hajtják végre és elkötelezettek a kérdés tárgyalásos rendezésében. Ám nem szólnak arról, hogy miként rendeznék át a vívmányként értékelt 13. és 14 havi fizetések megszüntetésével a bérezési rendszert, holott alapvetően ez váltotta ki a dolgozói tiltakozást. Csupán annyit közöltek, hogy "a KASZ összes követelési pontjára megoldási javaslatot tett a Metro vezetősége, de ezt a szakszervezet nem fogadta el". A sztrájk 10 órakor véget ért. A szakszervezeti vezető reméli, hogy ezek után felgyorsulhatnak az egyeztetések. Úgy véli, eléggé erős jelzés a cégvezetésnek, hogy a műszakban lévők 90 százaléka beszüntette a munkát. A munkáltató által rendelkezésre bocsájtott ebédlőben gyűltek össze, ezzel minimál-üzemmódra kényszerítve az áruházat. Előbb egy kis tárgyalót jelöltek ki számukra, valószínűleg nem számítottak ekkora részvételi arányra, miután a szervezettség 10 százalékos - tette hozzá Karsai Zoltán.

A cég közleménye már előrevetíti, amit a szakszervezet még elkerülhetőnek lát, azaz a teljes bolthálózatra kiterjedő, a 2500 dolgozót érintő sztrájkot. Mint írják, megállapodás hiányában sztrájk esetén – elismerve és tiszteletben tartva a munkavállalók sztrájkhoz való jogát – a vállalat vezetősége alternatív megoldásokkal mindent megtesz azért, hogy az érintett áruházakban ne legyen nagyobb fennakadás. Úgy tetszik az eltökéltség a maguk igaza mellett mindkét oldalon erős. A parkolóban már vásárlás után éppen a kocsijába pakoló kereskedőt arról kérdeztük, mit tenne, ha rövidebb-hosszabb időre sztrájk miatt bezárva találná a Metrót. - Máshová mennék áruért - hangzott a lakonikus válasz. - Egyre több nagykereskedő bővíti termékpalettáját, az italkereskedő is árul már vegyiárut és fordítva. Ide a Metro sajátmárkás dolgaiért jövök és ásványvízért. Ezeket sajnálnám, mert jó áron vannak - tette még hozzá és indított.