CEU-ügy: az ígéret már nem elég a müncheni egyetemnek

Együttműködne a bajor felsőoktatási intézmény a CEU-val, de ha a kormány nem lép, el sem indulhat a projekt.

Együttműködhet a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) és a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU), legalábbis ebbe az irányba mutat a két intézmény vezetőinek pénteken véget ért találkozója. A CEU professzorokból álló delegációja – amit Michael Ignatieff elnök-rektor vezetett – azt követően utazott Münchenbe, hogy ­Orbán Viktor kormányfő (miután az ­Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát) levélben ígérte meg a bajor miniszterelnöknek, Markus Södernek: a magyar kormány támogatni fogja a CEU és a TUM együttműködését. – A magyar kormány azonban továbbra sem mutat hajlandóságot, hogy jogi garanciát adjon arra, hogy a CEU amerikai diplomákat is kiállító intézményként működhessen tovább Budapesten. Ennek hiányában, bármennyire reménykeltő is, a CEU–TUM együttműködés is bedőlhet – fogalmazott CEU-s forrásunk. A legegyszerűbb az lenne, ha a kormány aláírná azt a nemzetközi megállapodást a CEU székhelyállamával, New York állammal, amit a magyar kormánydelegáció és a New York-i kormány dolgozott ki – és ami már több mint egy éve az asztalon hever. E nélkül a CEU, még ha akar, sem tud megfelelni a magyar felsőoktatási törvény lex CEU-ként elhíresült módosításának – és emiatt kell a következő tanévtől Bécsben indítani amerikai akkreditációjú képzéseit. Noha a bajor miniszterelnök is jogi garanciákat kért Orbán Viktortól arra, hogy a CEU amerikai képzéseit az eddigiek szerint folytathassa Budapesten, a magyar kormány szerint erre nincs szükség. Legalábbis ez derült ki a Miniszterelnökség lapunk megkeresésére küldött tájékoztatásából. Mint írták, a „Soros-egyetem” magyar törvények szerinti működésének feltételei ma is biztosítva vannak. Kérdés, egy ilyen választ Bajorország elfogad-e. A CEU delegációja péntek délután érkezett vissza Budapestre, ám a müncheni látogatásról nem akartak az egyetem hivatalos közleményén túl nyilatkozni. A közleményben az áll: a CEU és a TUM hosszú távú együttműködés keretében fogja ötvözni erősségeit a műszaki tudományok, társadalomtudományok és a politikatudomány terén. A lehetséges közös tevékenységek között szerepelnek új professzori pozíciók, programok, közös kutatások és a jövő szakértőinek oktatása is. „A TUM rendkívül ígéretes partner a CEU számára, mivel elismerten vezető szerepet tölt be a mérnöki tudományok, a természettudományok és a technológia terén, és elkötelezett amellett, hogy fejlessze és kiterjessze a bölcsészet- és társadalomtudományok terén végzett tevékenységét. Jövőbeli programjaink közös erősségeinkre támaszkodva fogják megvizsgálni az új technológiák által felvetett politikai, társadalmi és etikai kérdéseket és lehetőségeket” – idézi a közlemény Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektorát. Wolfgang A. Herrmann, a TUM rektora pedig úgy vélekedett a közlemény szerint: „A CEU egy kiemelkedő intézmény a bölcsészet- és társadalomtudományok terén, ezért mérjük fel közösen a hosszú távú együttműködés lehetőségét.” A részt vevő felek május 7-én Budapesten találkoznak majd újra, hogy lezárják a megbeszéléseket, és kétoldalú megállapodást írjanak alá a jövőbeli együttműködésről.