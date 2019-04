Momentum Ferencváros: nincs korrupció, ha nincs róla bírósági ítélet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Magyar Kórházszövetségre hárítaná a felelősséget azért, mert újságírókat tiltottak ki a szervezet csütörtöki fórumáról . Annak ellenére is, hogy a rendezvényen épp az Emmi kérésére cenzúrázták az előadást. Mint arról beszámoltunk , az Emmi egészségügyért felelős államtitkársága vezetőinek nyilvánosnak meghirdetett előadására nem engedték be lapunk akkreditált munkatársát, egy újságírót pedig biztonsági őrrel vezettettek ki. Megkerestük a Magyar Kórházszövetség elnökét, de nem reagált. Megkerestük a kormányszóvivőt is. Az kérdeztük: Elfogadhatónak tartja-e, hogy újságírókat vezettetnek ki egy rendezvényről? Indítanak-e vizsgálatot? Választ nem kaptunk. A teremből kitessékelt Tarcza Orsolya, a Medicalonline munkatársa az esetről lapjában azt írta: „Nem engem vezettek ki, hanem azokat, akik a kongresszus ideje alatt is éppen betegeket láttak el. Az újságíró ugyanis azért érkezett a mindenki számára nyitottként meghirdetett szakmapolitikai fórumra, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa azokat az orvosokat, szakdolgozókat és más egészségügyi szakembereket, akik a munkájuk miatt nem lehettek jelen a fórumon. Tulajdonképpen őket vezettették ki a teremből.”