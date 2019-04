Akadozik a Facebook és az Instagram

Sok helyen WhatsApp-on sem lehet üzeneteket küldeni és fogadni.

Európa-szerte problémákról számolnak be a Facebook, az Instagram és a WhatsApp felhasználói. A Facebook és az Instagram nem érhető el, és WhatsApp-on sem lehet üzeneteket küldeni és fogadni. Marokkói és Fülöp-szigeteki felhasználók is jelezték a hibát Twitteren. A 24.hu a Downdetector adatai alapján azt írja, hogy többfelé, például Magyarországon is csak bizonyos területekről jelezték a hibát.