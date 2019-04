Razziázik a rendőrség a Fészekben

Éjszaka négy embert vittek be, az akció vasárnap is folytatódott.

Jelenleg is rendőrök razziáznak a budapesti Fészek Kulturális Központban, miután az utóbbi időben több szülő is jelezte, hogy gyereke rosszul lett az éjszakai bulik után –A portál információi szerint a rendőrség már éjszaka is razziázott a helyszínen, a FullOn Lovers Night bulin, ami szombat éjfélkor kezdődött és vasárnap délelőtt 11 óráig tartott. Ekkor legalább négy embert vittek be, mert kábítószert találtak náluk. A rendőrségi akció vasárnap folytatódott, a 24.hu úgy tudja, jelenleg is minimum tíz rendőrautó van a helyszínen és legalább húsz ember előállítása van folyamatban. A rendőrség szóvivője a portál kérdésére nem árult el részleteket az akcióról, csak annyit mondott, hogy jelenleg rendőri intézkedés van folyamatban.