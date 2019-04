Orbán EP-kampánya a szélsőjobbos terroristák összeesküvés-elméleteire épül

A Spiegel foglalkozik a Fidesz hazugságaival, csúsztatásaival és ferdítéseivel.

Az egyik legbefolyásosabb német lap, a Spiegel cikke szerint Orbán Viktor ugyan azt ígérte, hogy nem fog többet az EP-választás kampányában EU-ellenes szólamokkal élni, most mégis ezt teszi, ráadásul összeesküvés-elméletekből merítve - írja a Spiegel cikkét szemléző 444 . A lap úgy foglalja össze Orbán állításait, hogy itt hamarosan iszlamista migránstömegek fognak beáramlani mindenhova, akik az EU nagykövetségeink kaptak "migránsvízumokat", illetve mellé név nélküli "migráns bankkártyákat", és őket az EU szocialista bizottsága terelte ide, amely diszkriminatív a keresztényekkel szemben, és népességcserét akar. A Spiegel szerint ez olyan típusú összeesküvés-elmélet, melyet eddig szélsőjobboldaliaktól lehetett hallani, és hasonló mondatokat olyan szélsőjobbos terroristák szövegeiben lehetett olvasni, mint Brenton Tarrant vagy Anders Breivik. A Spiegel említi Orbán hétpontos "tervét" a migráicó megállítására , és mint írják, az egyes pontok vagy hamisak vagy szinte a felismerhetetlenségig ki vannak forgatva.Még arra is szántak energiát, hogy egyesével megmutassák, hol csúsznak el Orbán Viktor szavai a valósághoz képest. Például, az összes határvédelmi és menekültügyi kérdés kezelése a tagállamok kezében van, és az EU-ban nincs közös fellépési lehetőség. A névtelen migránskártyákra utalt összegek sztorija régóta kering szélsőjobboldali oldalakon, de közben lehet tudni, hogy ezt a programot Görögországban vezették be, egyáltalán nem igaz, hogy név nélkül működnének a kártyák, melyeket nem is lehet az országon kívül használni, és az oda érkező menekültek helyzetének segítésére szolgált. És így tovább: például az EU-ban tiltva a vallás alapú diszkrimináció, és mint a lap cikkéből sejteni lehet, nem gondolják, hogy az EU-ban bárki diszkriminálni tervezne a keresztényekkel szemben. A cikk kitér arra is, hogy a pontokkal kapcsolatban megkeresték a magyar kormányt, részletes tájékoztatást kérve, mire Kovács Zoltán válaszolt, kifogásolva, hogy a nyugati média kilenc éve dezinformációs kampányt folytat Magyarország ellen.