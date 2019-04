Alig mozdult éjjel a forint

Nagyot futott ma Szijjártó Péter: estére még egy, az orosz Gazprom elnökével folytatott találkozó is becsúszott.

Nagyüzemet tartott ma Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: miután a kutatás-fejlesztés előnyeit ecsetelte az Amerikai Kereskedelmi Kamara budapesti fórumán, a magyar árukivitelt dicsérte az Országos Bírósági Hivatallal (OBH) kötött külgazdasági együttműködési megállapodás kapcsán, majd Eduardo Bolsonaróval, a brazil képviselőház külügyi és védelmi bizottságának elnökével közös sajtótájékoztatón vázolta a két ország új alapokra helyezett jövendőjét, este még becsúszott egy találkozó Viktor Zubkovval, az orosz gázszállításokért felelős állami Gazprom igazgatóságának elnökével is. A fél 10-kor kiadott közlemény szerint a Viktor Zubkovval - Oroszország egykori miniszterelnökével - folytatott megbeszélést követően Szijjártó Péter hangsúlyozta: az Ukrajnán keresztüli gázszállítások jövője bizonytalan. Ezért a Gazprommal megállapodtak arról, hogy a jövő évre szükséges földgáz mennyiség egy részét az orosz vállalat már idén leszállítja Magyarország számára. (Az erről szóló bejelentést Szijjártó Péter már március végén az Alekszej Miller Gazprom-elnök-vezérigazgatóval folytatott moszkvai tárgyalásai kapcsán megtette.) A tárgyalások jól haladnak, így a magyar ipari és lakossági ellátást biztosító szerződés hamarosan aláírhatóvá válik - tette hozzá. A Gazprom tavaly minden eddiginél több, 202 milliárd köbméter gázt szállított Európába. Csúcsot döntöttek a Németországba irányuló, egy év alatt 9,5 százalékos bővülést mutató szállítások is - jegyezte meg. Realitásnak nevezte, hogy Oroszország a jövőben is Európa első számú beszállítója marad - emelték ki. Magyarország gázfogyasztása megközelíti az évi 10 milliárd köbmétert, "ezért az az érdekünk, hogy egy kiszámítható, az energiaellátásunk biztonságát garantáló együttműködést tartsunk fent a Gazprommal" - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Arról ugyanakkor nem tett említést, hogy tavaly a meleg időjárás miatt visszaesett az ország gázfogyasztása. Ráadásul a Magyarországot is sújtó klímaváltozás miatt hosszú távon további csökkenés borítékolható. Mindemellett a kormány Romániából, illetve a horvátországi Krk-szigetre tervezett, tengeren szállított folyékonygázlefejtőből is tervet gázt vásárolni. És azt sem említette meg, hogy az Ukrajna elkerülésére szőtt orosz tervek a szomszédos állam gazdasági ellehetetlenítését szolgálják.