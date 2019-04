Az egész világ elítéli a sri lankai merényleteket

Magyar áldozatról nem tudni.

Számos állam- és kormányfő, illetve nemzetközi szervezet vezetője elítélte vasárnap a Srí Lankán keresztény templomok és luxusszállodák ellen aznap elkövetett robbantásos merényleteket , amelyekben 200-nál többen meghaltak és legalább 500-an megsebesültek. Egyúttal valamennyien együttérzésüket, illetve részvétüket nyilvánították az áldozatoknak és hozzátartozóiknak. Hagyományos húsvétvasárnapi beszédébenazt mondta: "együttérez ennek a kegyetlen erőszaknak az áldozataival, akiknek húsvétkor fájdalmat kell elszenvedniük és gyászolniuk kell".amerikai elnök rettenetes terrorcselekménynek minősítette a történteket, és értésre adta, hogy az Egyesült Államok kész segíteni Srí Lankának abban, hogy kezelni tudja a helyzetet.brit miniszterelnök Twitter-üzenetében rémisztőnek nevezte a támadásokat, és hangoztatta, hogy a nemzetközi közösségnek össze kell fognia, és el kell érnie, hogy mindenki félelem nélkül gyakorolhassa hitét., az Európai Bizottság elnöke az áldozatokat és a hozzátartozókat együttérzéséről biztosítva azt is jelezte, hogy az Európai Bizottság kész segítséget nyújtani a merényleteket követően szükségessé vált intézkedésekhez és munkálatokhoz. Frank-Walter Steinmeier német államfő gyáva terrortámadásoknak nevezte a merényleteket.kancellár szóvivője útján azt emelte ki: a terrorizmus, a vallási alapú gyűlölet és intolerancia soha nem győzedelmeskedhet.francia elnök is a hívők elleni "aljas merényletről" írt Twitter-üzenetében.osztrák kancellár körmönfont terrortámadásnak minősítette a robbantásokat, elítélte azokat, és aggodalmát fejezte ki miattuk.orosz elnök a Srí Lanka-i államfőnek küldött táviratában cinikus és kegyetlen cselekedetnek nevezte a merényleteket. Leszögezte, hogy Moszkva megbízható partnere marad Colombónak a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben.izraeli elnök förtelmes bűncselekményként említette a terrorsorozatot. A zsidó állam feje úgy fogalmazott, hogy "bármely vallás elleni támadás mindegyikünk elleni támadás".a Zsidó Világkongresszus elnöke szintén elítélő nyilatkozatot adott ki.török elnök az egész emberiség elleni támadásnak nevezte a történteket. Elítélte a merényleteket az afgán elnök, az indiai miniszterelnök, valamint a bahreini, a katari külügyminisztérium és az Egyesült Arab Emírségek kormányzata is.