Viharos idővel, nagy esőkkel indul a jövő hét

Búcsút vehetünk a szép időtől.

Hétfőn nyugaton, délnyugaton marad a napos idő, máshol már több lesz a felhő. Főként az ország északi-északkeleti felén fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Délen, délnyugaton a déli-délnyugati, máshol a keleti szél lesz élénk. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul majd – írja az idokep.hu Kedden délnyugat felől egy csapadékmező érkezhet, így

sok helyen készülhetünk kiadós esőre, záporra.

Sokfelé erős, helyenként viharos lehet a délkeleti szél. Napközben 12-20 fok várható. Szerdán több tájegységen, csütörtökön csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli-délkeleti szelet sokfelé élénk, erős, nyugaton, északnyugaton helyenként viharos lökések is kísérhetik. Szerdán 20-25, csütörtökön 23-28 fok közé melegedhet a levegő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a jövő hét vége sem lesz valami fényes. Péntek délutántól egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, illetve tartósabb eső is. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. Szombaton több helyen várható eső, zápor, keleten esetleg zivatar is. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 7 és 14, a maximumhőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A vasárnap már jobb lesz, a többórás napsütés mellett elszórtan alakulhat ki zápor. A szél megélénkül, időnként megerősödik. A leghidegebb órákban 6-11 fok lesz. Napközben 17-22 fokig melegszik fel a levegő.