Kezdődik a fülemülék koncertszezonja

Tavaszi vonulásukhoz alkalmazkodva április végétől május végéig országszerte számos helyszínen lehet meghallgatni a világ egyik legszebb hangú madarainak koncertjét. A MME idén is megrendezi a "Fülemülék éjszakája" című programsorozatot.

A lakott területek bokrosaiban hazánkban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara – a fülemüle. Ez a verébméretű, egyszínű barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nemcsak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek a költési időszak első felében éjszaka is énekelnek - olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján