Amíg Orbán keletre figyel, a „V3-ak” nyugatra

Handó Tünde és Kövér László, illetve a kormány összjátékának tartják a bírák azt, hogy egy hónapon belül többször is megkérdőjelezték a bíróságok függetlenségét.

Politikai programbeszédet mondott a bírók előtt Kövér László házelnök a magyar bírói függetlenséget garantáló törvény elfogadásának 150. évfordulója alkalmából tartott konferencián szerdán, a jelenlévő, többségében kúriai bírák tehát ennek megfelelően politikai eligazítást kaptak az Országgyűlés fideszes elnökétől. Így értékelte az egyik jelenlévő bíró a konferencián elhangzott, igen élénk visszhangot kiváltó házelnöki beszédet, hozzátéve: Kövér szavai a legsötétebb évtizedeket idézték fel benne és jó néhány bírótársában. A beszéd az európai jogelvektől való elfordulást jelzi, s az elfordulás iránya egyértelműen retrográd, hiszen Kövér a bírók függetlenségét kérdőjelezte meg – tette hozzá. A névtelenséget kérő bíró szerint amikor a házelnök azt mondja, hogy „nincs veszélyesebb döntés egy államra nézve, mint egy megmásíthatatlan rossz ítélet, nincs veszélyesebb ellensége egy társadalomnak, mint egy alkalmatlan bíró”, akkor éppen a jog uralmát kérdőjelezi meg. Hova vezetne ennek az ellenkezője, tehát ha egy bíró jogerős ítéletét meg lehetne változtatni? – tette fel kérdést informátorunk, aki nem lepődött meg Kövér beszédén. Azt egy évek óta tartó folyamat részének tartja, amely az igazságszolgáltatás kormány által való befolyásolására, uralására irányul: „Itt nem a cigaretta-árusítás korlátozásáról, vagy a vasárnapi vásárlás tilalmáról van szó, hanem a demokratikus jogállam, a joguralom működéséről. Mi jöhet még ezután?” Informátorunk felidézte, hogy Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke egy hónapja Kaposvárott a Kövéréhez hasonló „jogelméleti” beszédet tartott. A Jogi Beszélgetések című szakmai fórumon – mint arról lapunk is beszámolt – Handó egyebek között (lásd keretes írásunk) azt mondta: a bíróságok nem működhetnek a végrehajtó és a törvénykező hatalmi ágakkal szemben. Hamis elképzelésnek nevezte, hogy a harmadik hatalmi ágnak, azaz a bíróságoknak szembe kell helyezkedniük az állammal, pedig az OBH-elnök szerint ezt sokan megkísérlik. A jog uralma az állam felett – ami például az Egyesült Államokban, ahol az egyén mindenekelőtt való, létező gyakorlat – szerinte nem jó út: a bíróságok számára népszerű, de nem járható út.A lapunknak nyilatkozó bíró szerint a Kövéréhez megszólalásig hasonló Handó-beszéd egyértelműen arra utal, hogy az OBH-elnök és a kormányzat között összjáték van, s a házelnök és Handó egy újabb bírósági átalakítást készít elő. Lapunk kérdésere, hogy ennek az átalakításnak mi lehet a tartalma, azt mondta, a bírók informálisan már korábban értesültek arról, hogy a szaktárcánál dolgoznak a két kétharmados bírósági törvényen, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, illetve a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló jogszabályon. Ezek tartalmáról azonban nem tudott semmit, azt azonban megjegyezte, hogy Handó, aki a szerdai fórumon is felszólalt, egyértelműen politikussá vált, annak ellenére, hogy bíróként próbálja eladni magát. Az OBH elnöke egyébként a fórumon felszólalásában azt emelte ki, hogy a magyar jogállamiság ezeréves, a Szent Korona pedig megtestesíti a magyar államiságot. Kövér is kitért beszédében a Szent Koronára, amikor "önkritikusan" azt mondta: jogalkotói mulasztást történt, amikor nem szabályozták pontosan, hogy a bíróságok kinek vagy minek a nevében hirdetnek ítéletet. "Elvi éllel kijelenthetjük, hogy az eljáró bíróságok csakis a magyar állam vagy az Alaptörvény szerint Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét megtestesítő Szent Korona nevében hozhatják meg ítéleteiket" – mondta a házelnök. Ennek kapcsán informátorunk azt mondta: az önkritika jogos, hiszen az Alaptörvényből a kormánypártok száműzték a köztársaságot, márpedig a bíróságok addig a „Magyar Köztársaság nevében” hirdették ki ítéleteiket. Ma a bíróságok „senki és semmi nevében” nem hirdetik ki ítéleteiket – tette hozzá. Egy lapunknak nyilatkozó másik gyakorló bíró gyakorlatilag ugyanazt a következtetést vonta le Kövér beszédéből, mint bírótársa. Ő is Handó kaposvári beszédére utalt, amely mintegy előkészítette Kövér mostani szózatát. A fővárosi bíró, aki nem volt jelen a rendezvényen, úgy fogalmazott, egy központi narratívát követ mindkét beszéd, s mindkettő csöpögtet némi információt a várható bírósági átalakításokból. Úgy vélte, a központi narratíva akár arra is szolgálhat, hogy előkészítse a bíróságok igazgatásának minisztériumok alá rendezését, ahogyan az az új közigazgatási bíróságok esetében történt. Handó még kitölti ciklusát az OBH élén, majd ezután a kormányzat megszünteti az elvileg a bírói autonómiát szolgáló OBH-t, amivel teljessé válik a bíróságok miniszteri igazgatása. „Semmi jóra nem számítok, csinovnyikok leszünk, az államot, pontosabban a a kormányt kiszolgáló hivatalnokok” – mondta hozzátéve, már ma is ebbe az irányba mutat minden. Hajmeresztőnek nevezte, hogy Kövér szerint a jognak is az államot kell szolgálnia, nem pedig fordítva, ahogyan az egy jogállamban szokás. Szerinte az említett központi narratíva a bírósági rendszer más elemeire is kiterjed, példaként azt idézte fel, hogy az OBH mesterségesen szítja az ellentéteket a vidéki és a fővárosi bírók és bíróságok között, aminek ma már látható következményei is vannak. Így például vidéki bírák olyan közleményeket adnak ki, amelyben már most a fővárosi bírákat teszik felelőssé a jövőre elmaradó béremelés miatt, miközben még egyáltalán nem tudni, lesz-e és mekkora mértékű béremelés a bíróságoknál. Hasonló mesterséges szított konfliktust lát abban, hogy az utóbbi időben Handó a Magyar Bírói Egyesületet támadja. Mint mondta, az OBH elnöke azzal indokolta, hogy az 1300 fős bírói egyesületet meg kellene szüntetni, hogy ő – Handó – már minden követelésüket teljesítette.Kövér egyébként arról is beszélt, hogy (...) ma a globalizmus nevében a demokratikus nemzeti államok felszámolása a cél az Európa erőforrásai feletti ellenőrzés megszerzése érdekében. Ehhez vezet a liberalizmus és az emberi jogok nevében terjesztett abnormalitás, teljes értékvesztés és a természet rendjének tagadása. Ez a lényege ma az európai politikának, ez a veszély fenyegeti az európai államokat". "Ezért korunk jogászainak és politikusainak változatlanul maguknak kell eldönteniük, milyen értékek védelmére kelnek, kinek az oldalára állnak: az államot védők és építők vagy az államot támadók és rombolók oldalára?"