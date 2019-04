Újabb két aranyat nyert Hosszú Katinka

Az FTC játékosai a Budapest Honvéd ellen 3-2-re elveszített mérkőzésre már annak tudatában állhattak ki, hogy megnyerték a labdarúgó NB I 2018/2019-es kiírását.

„Bajnokcsapat, bajnokcsapat” – zengte a kórus a vendégszektor felől a fordulót záró Honvéd–FTC mérkőzés kezdete előtt háromnegyed órával, akkor, amikor a Népliget irányából érkező FTC-szurkolók éppen elkezdték megtölteni a számukra fenntartott lelátórészt. Mivel a tavalyi bajnok Vidi a 17 órától lejátszott mérkőzésen 1-1-re végzett a Puskás Akadémiával, abban a pillanatban a kispestiek elleni összecsapástól – és a hátralévő három fordulótól – függetlenül matematikailag is eldőlt az elsőség kérdése, a 11 pontnyi előnnyel vezető Ferencváros tízet megtartott a fórjából, így okafogyottá vált a további számolgatás.

Noha a klubtörténet harmincadik bajnoki címét hirdető pólóban pályára lépő futballisták eleinte nem örömködtek látványosan, az események ilyenforma alakulása bizonyára megnyugtatta őket – az első játékrész második felében egyértelműen a bronzéremre hajtó Honvéd irányított, ennek eredményeképpen pedig megérdemelten szerzett vezetést Eke Uzoma révén a 36. minutumban. Bár a térfélcserét követően kétszer is egyenlített a frissen bajnokká koronázott csapat, végül a vendéglátó győzött.

Szerhij Rebrov vezetőedző irányításával és az idény során először kapott három gólt a Ferencváros, mindez azonban háttérbe szorult szombat este – a kispestiek a dobogós reményeket életben tartó sikert, a vendégtábor pedig a bajnoki címet ünnepelhette a futballistákkal. Több labdarúgó – például a korábbi tizenhatszoros magyar válogatott Leandro de Almeida, Fernando Gorriarán vagy éppen Böde Dániel – boldogan lengette a drukkerektől kapott zászlókat, a bátrabbak görögtűzzel a kezükben ünnepeltek. A kupát és az érmeket két hét múlva, utolsó hazai meccse után kapja meg az FTC.

„Bajnoki címet ünnepelni mindig jó, ezt nem lehet megunni – felelte a Népszava kérdésére válaszoló Leandro, az FTC csapatkapitánya, aki 2004 és 2016 után harmadszor lett bajnok a Ferencvárossal (háromszor a Debrecennel is volt). – Több hibával játszottunk, rengeteg labdát eladtunk a Honvéd ellen, ehhez biztosan köze volt annak is, hogy már a kezdés előtt tudtuk, megnyertük a bajnokságot. Boldogok vagyunk, elérkezett az ünneplés ideje, utána viszont sokat kell dolgozni azért, hogy a jövőben is elérjük a céljainkat.”

Noha az elsőség sorsa eldőlt, attól nem kell tartani, hogy unalomba fullad a bajnokság. Az Újpest Debrecen elleni döntetlenjével és a Honvéd sikerével még az Európa-liga selejtezős szereplési lehetőséget érő harmadik hely kérdése sem lefutott, de nagy tülekedés várható a kieső (utolsó és utolsó előtti) pozíciók elkerüléséért is. Az alsóházban még bármi megtörténhet.

A 30. forduló eredményei Újpest–Debrecen 1-1 Bp., Szusza-stadion, 3557 néző. Jv.: Berke Gólszerzők: Litauszki (41.), illetve Tőzsér (78.) MOL Vidi FC–Puskás Akadémia 1-1 Székesfehérvár, 2585 néző, Jv.: Kassai Gólszerző: Milanov (54., 11-esből), illetve Kovácsik (85. - öngól) Mezőkövesd–DVTK 3-0 Mezőkövesd, 3425 néző. Jv: Andó-Szabó Gólszerzők: Pekár (17.), Cseri (75.), Moutari (86.) Paks–MTK Budapest 1-0 Paks, 1153 néző. Jv.: Vad II. Gólszerző: Hahn (25.) Kisvárda–Haladás 1-2 Kisvárda, 2620 néző, Jv.: Erdős Gólszerzők: Grozav (11.), illetve Priskin (24., 11-esből), Rui Pedro (28.) Budapest Honvéd–FTC 3-2 Bp., Új Hidegkuti-stadion, 3090 néző. Jv.: Iványi Gólszerzők: Uzoma (36.), Ben-Hatira (62., 76.), illetve Haratin (54.), Nguen (73.) Az állás 1. FTC 30 21 4 5 67:24 67 2. MOL Vidi 30 17 6 7 47:32 57 3. Debrecen 30 13 9 8 38:33 48 4. Újpest 30 12 12 6 37:22 48 5. Honvéd 30 12 8 10 36:31 44 6. Mezőkövesd 30 10 8 12 42:38 38 7. Puskás Akadémia 30 10 5 15 32:42 35 8. Paks 30 8 11 11 30:41 35 9. MTK Budapest 30 10 4 16 39:47 34 10. Kisvárda 30 8 8 14 31:45 32 11. DVTK 30 8 7 15 27:52 31 12. Haladás 30 8 4 18 29:48 28