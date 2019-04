Felelősség Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék kommunikációs vezetője sértődötten reagált Mihályi Péternek a kórházak ÁSZ-ellenőrzésével kapcsolatos véleményére. Megállapította: „elengedhetetlen, hogy a kórházak betartsák az integritásszemléletű működést biztosító előírásokat”, és „az ágazatban notórius módon megsértik a törvényi előírásokat”. Az ilyen állapotok nem egyik napról a másikra alakulnak ki, s az okok nem csak a kórházak tevékenységében rejlenek - különösen az mutatja ezt, hogy az ÁSZ által kifogásolt magatartás általános az ágazatban. A leírtakból is egyértelmű, hogy a helyzet kialakulásában nagy felelőssége van az ágazati minisztériumnak és a kormánynak is. Az ÁSZ megállapításaiból nemcsak az tűnik ki, hogy elhanyagolták az egészségügyi intézmények ellenőrzését, de az is, hogy nincsenek tisztában ezek helyzetével, működésével, és nem is tettek semmit az ÁSZ által feltárt problémák megszüntetéséért. Ezek után kérdés, hogy az ÁSZ hogyan vizsgálta az elmúlt években az egészségügy irányítását, és most milyen intézkedéseket javasolt. Ez nem tűnik ki az ÁSZ által ismertetettekből. Pedig valószínűleg nem a WC-papír-kezelés a fő gond. Dr. Lengyel Attila Eladó az egész Azok az újságolvasók, akik rendszeresen követik a tudósításokat a gazdasági társaságok tulajdonosi körét érintő változásokról, a közismert cégbirodalmak, sportegyesületek megvásárlásáról, a Hír Tv, a TV2, a balatoni kikötők, kempingek sorsáról, az új médiabirodalom, a KESMA megalakításáról, vagy akár az egyes építőipari vállalatokról, amelyek sorra nyerik a sokmilliárdos állami közbeszerzéseket, ma már nem igazán lepődnek meg azon, hogy rendszeresen azonos tulajdonosi körökhöz köthető cégcsoportok neveivel találkoznak. Lassan el is fogynak a „hagyományos javak" és „tárgyi eszközök", és szinte már csak néhány hazai „jelenség" maradt szabadon, mint a hortobágyi délibáb és a svábhegyi levegő. Ha pedig a jövőben közbeszerzési pályázatot írnának ki a tihanyi visszhang megvásárlására, már most borítékolni lehet a valóságban is ismerősen visszhangzó győztes cég nevét: Mészáros és Mészáros Kft. Ladányi András Nyugdíjasok büntetése A Fővárosi Önkormányzat által kiadott tájékoztató füzet azt írja az m3 metró felújítása kapcsán: "A Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest, illetve Ferihegy vasútállomás között közlekedő intercity és gyorsvonatokat a Budapest-bérlettel rendelkezők pót- és helyjegy nélkül vehetik igénybe ezen a szakaszon." Mivel a hatvanöt évesek már ingyen utazhatnak, így ők ezt a kényelmes szolgáltatást nem vehetik igénybe, csak pótjeggyel. Vagy 20 perc helyett 1 órát utazunk tömött buszon, átszállással. B.-né Szalma Éva