Vízen lebegne a jövő városa

A globális felmelegedés hatására egyre jobban növekszik a tengerek vízszintje, emiatt 2050-re, 10-ből 9 nagyvárost ellephet a tenger. Erre a problémára jelenthetnek megoldást a lebegő városok. Az ENSZ Emberi Települések Központja nemrégiben mutatta be Oceanix City néven egy új településtípus koncepcióját. A Bjarke Ingels Group tervei alapján hatszögletű elemekből épülne fel, amelyek egymással összekötve lebegnének a víz felszínén. Az összeszerelhető elemeknek köszönhetően pedig akár bővíthető is lehet a későbbiekben. A hajlékokat fenntartható anyagokból, például bambuszból és szálfából építenék meg; minden szétbontható lenne, ha esetleg egy későbbi generáció úgy döntene, szeretné átalakítani a városképet. A tervek szerint egy blokk hat szigetből áll majd, egy szigetnek a mérete pedig nagyjából 20 ezer négyzetméter lesz. Minden szigethez egy kikötő is párosulna. A belső modulokon kapnának teret az iskolák, kórházak, a külső modulokon pedig az élelmiszer termesztés zajlana, ahol nem lennének lakóterületek. Benzinmeghajtású járművek nem működnének a mesterséges „sziget” területén, csomagszállításra pedig drónokat alkalmazhatnának a lakók. A város teljesen önfenntartó lesz és a tengerfenékhez lesz horgonyozva, hogy ellenálljon az áramlatoknak is. Az épületek tetejét napelemek borítanák, biztosítva ezzel a település energiaellátását. Az építész tervei szerint tízezer lakossal már önfenntartó tudna lenni egy ilyen úszó város, amely még egy 5-ös erősségű hurrikánnak is ellenáll. A várost úgy tervezték meg, hogy ellen tudjon állni a legnagyobb környezeti katasztrófáknak is. Mivel eleve a vízen lebeg, az árvizeknek mindenképpen ellen tud állni. Ingels tervei szerint az úszó városokban nem járnának kukásautók, a szemetet csöveken a lakásokból egyből a hulladékválogató és -feldolgozó állomásra szállítanák. Elvben volna lehetőség utak építésére is, de a tervezők szerint egy ilyen úszó városban másféle szállítási módokkal is érdemes lehet kísérletezni. Az Oceanix City egy új lehetőséget teremt az emberiség számára. Egy hatalmas projektről van szó és több mint 70 szakember dolgozik azon, hogy mielőbb megvalósuljon. A tervezés során figyelembe vették az eltérő társadalmi rétegek igényeit is és egy olyan lakhelyet szeretnének létrehozni, amely minden árkategóriában képes megfelelő életszínvonalat biztosítani.