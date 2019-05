Közeleg a lakásbumm vége

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséggel és a Mollal egyeztetett a készletfelszabadításról, a felek egyetértettek az intézkedés indokoltságában – közölte megkeresésünkre az ország biztonsági kőolajkészleteit a múlt hét elején a Molnak felkínáló szaktárca. A felszabadított mennyiség – más forrású ellátás mellett – akár két hónapon át is biztosíthatja a finomító ellátását – tették hozzá. A tényleges felhasználást az ellátás alakulásához igazítják, azaz minél hamarabb áll helyre a Barátság vezetéken keresztüli forgalom, annál kisebb mennyiségre lesz valóban szükség. Az intézkedés végrehajtása önmagában nem jár érdemi költségnövekedéssel. Mivel az érintett országok Magyarországhoz hasonlóan legalább 90 napnyi ellátásra elegendő biztonsági készlettel rendelkeznek, a nemzetközi segítségnyújtás igénye egyelőre nem merült fel – közölték. Mint ismert, körülbelül három hete – máig tisztázatlan körülmények között – az olajfúrásnál használt, a finomítói berendezéseket nagy mértékben károsító szennyeződés került az oroszországi kiindulópont környékén az Európát olajjal ellátó Barátság-vezetékbe. A hibára az oroszok előzetesen nem figyelmeztették vevőiket, azt elsőként Fehéroroszország jelezte. Így két hete északról délre haladva először a németek és a lengyelek, majd a szlovákok, ukránok, végül pedig pénteken a hazai finomítót, illetve az azt ellátó csövet is birtokló Mol függesztette fel az orosz szállítmányok átvételét. A Mol biztosított afelől, hogy a hazai, illetve a – szintén tulajdonában lévő – pozsonyi finomítót akár teljes egészében el tudja látni a tengeri összeköttetést biztosító Adria-vezetékről, valamint saját nyersolajtartalékaiból. Ám az illetékes innovációs és technológiai miniszter – ehhez képest némiképp váratlanul – már múlt hét kedden úgymond „felszabadított” az ország 560 ezer tonna nyersolajtartalékából 400 ezret, a helyzetre tekintettel azt a Molnak vásárlásra felajánlva. Az olajtársaság ebből csütörtökön lehívott 150 ezer tonna. Az oroszok – különösképp Vlagyimir Putyin elnök határozott fellépésének köszönhetően – nem tagadták felelősségüket, így büntetőeljárás indult náluk az ügyben. Az érintett orosz, magyar, szlovák és ukrán felek kedden Budapesten arról állapodtak meg, hogy a szállítások május közepére helyreállíthatók. A Mol szerint a lehívott stratégiai készlet eddig az időpontig kitarthat. Eközben hozzánk hasonlóan a lengyel kormány is felszabadított félmillió tonnányit saját olajtartalékaikból – tudósít a Napi.hu. Habár Csehországba is érkezik egy másik vezeték, az csak a kralupy-i finomítóhoz csatlakozik, míg a litvinovi tartalékai elfogytak, így ott is hasonló lépés várható. Szlovákiában értesülésünk szerint azért nem volt szükség a stratégiai tartalékok megnyitására, mert a pozsonyi finomító az éves karbantartás miatt csak félgőzzel üzemel. Az, hogy két hét múlva valóban tökéletes minőségű olaj érkezik-e Magyarországra, nagy kérdés: az értékelések ellentmondók. Miközben múlt hét csütörtökön Fehéroroszországba ismét jó minőségű olaj érkezett, az orosz vezetéküzemeltető kitermelésük csökkentését kérte. Forrásaink szerint a haladást az orosz-fehérorosz politikai ellentétek is nagy mértékben hátráltatják. Miközben a cseh és lengyel források is arra figyelmeztetnek, hogy a vezeték teljes hosszában még sokára tisztul ki, az autósokat mindkét államban nyugtatják. A töltőállomásokon elérhető üzemanyag mennyisége és minősége is megfelelő marad – idézi a Napi.hu cseh és lengyel illetékeseket.