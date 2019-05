Az NVB nem tudta felüggeszteni Czeglédy Csaba mentelmi jogát

Tartani lehet attól, hogy az antiszemita incidensek nem állnak meg a szóbeli inzultusnál.

Az elmúlt másfél-két évben megszaporodtak, heti rendszerességgel történnek verbális atrocitások a VII. kerületben, az úgynevezett bulinegyedben – nyilatkozta lapunknak az ortodox zsidó vallású Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) kuratóriumi elnöke, volt fideszes önkormányzati képviselő. Hangsúlyozta, hogy az Erzsébetvárosban békésen élnek együtt a zsidó és nem zsidó magyarok. A szóbeli agressziót erősen ittas turisták követik el. Szabó György nem tudja, melyik országból jönnek, de az biztos, hogy angolul beszélnek. Becsmérlő megjegyzéseket tesznek, kiabálva biztatnak a zsidók meggyilkolására, máskor Heil Hitler!-eznek. „Valamit tenni kell!” – írta ki Szabó György az Élhető Erzsébetvárosért csoport közösségi oldalára. A Népszavának elmondta, hogy nyilvánvalóan azok az ortodoxok a leginkább kitettek az inzultusoknak, akiknek jól beazonosítható a vallása: kaftánt és kalapot viselnek. Szabó Györgynél a minap telt be a pohár. Múlt pénteken este a Kazinczy és a Dob utca, szombaton dél körül a Dohány és a Síp utca találkozásánál érte atrocitás. A szombati időpont ne tévesszen meg senkit, az üvöltözve zsidózó turisták már ilyen korán „jól be voltak állva”. Előfordult, hogy egy nagyobb csoport részeg vette körül, Szabó György jobbnak látta, ha gyorsan elhagyja a helyszínt. Más esetben, amikor nem voltak ennyire egyenlőtlenek az erőviszonyok, megtörtént, hogy „elkapta a grabancát” valakinek. Az ilyen fellépés olykor eléri hatását: egy megszeppent turista szabadkozva kért bocsánatot, mondván, hogy „ő nem is úgy gondolta”. Szabó György nem látta értelmét annak, hogy a rendőrséghez forduljon. Valamit azonban tényleg tenni kell, nyilatkozatával erre szeretné felhívni a figyelmet. Attól tart ugyanis, hogy a helyzet tovább romlik, és a szóbeli zsidózást előbb vagy utóbb fizikai bántalmazás követi.