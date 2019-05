Iskolai lövöldözés volt Coloradóban, egy tanuló meghalt

Egy 18 éves diákot lőttek agyon a Highland Ranch nevű településen, nyolcan megsebesültek a támadásban.

Iskolai lövöldözés volt a coloradói Denver mellett helyi idő szerint kedden az Egyesült Államokban, az ámokfutásnak egy halálos áldozata és több sebesültje van. A két feltételezett elkövetőt elfogták A lövöldözés helyi idő szerint a délutáni órákban történt, nem messze attól a Columbine iskolától, ahol húsz évvel ezelőtt - 1999. április 20-án - két állig felfegyverzett diák követett el tömegmészárlást, megölt 15 embert és megsebesített 24 áldozatot.

A Denvertől délre fekvő Highland Ranch nevű településen - amelynek középiskolájában 1850 diák tanul - az első lövések eldördülése után az iskola vezetői azonnal értesítették a rendőrséget, amely perceken belül a helyszínen volt. Az iskolát és a környező utcákat lezárták, és bár még eldördültek további lövések is, a két feltételezett elkövetőt azonnal elfogták. Sajtótájékoztatóján Tony Spurlock megyei seriff elmondta: a rendőröknek csak némi dulakodás után sikerült lefegyverezniük a két lövöldözőt, mindketten az iskola diákjai. A seriff szerint "ennek a szörnyűségnek egyetlen településen sem lenne szabad megtörténnie". Tony Spurlock ugyan nem nevezte meg a halálos áldozatot, de a megyei halottkémre hivatkozva azt közölte, hogy az iskola 18 éves fiúdiákja volt – írja az MTI. A nyolc sebesült közül többek állapota válságos, a legfiatalabb áldozat 15 éves. „Megrázó, hogy ez és a környező közösségek túlságosan is jól ismerik e gyűlöletes és szörnyűséges erőszakot” - fogalmazott kedden este kiadott közleményében a Fehér Ház. Colorado kormányzója, Jared Polis a Twitteren fejezte ki együttérzését és közölte, hogy figyelemmel kísérik a tragédia utáni helyzetet is.

A rendőrség megindította a nyomozást az ügyben. A Highland Ranch-i iskolát egyébként - más, Denverhez közeli oktatási intézményhez hasonlóan - április 17-én egyszer már lezárták. Akkor egy Floridából érkezett tinédzserlány fenyegetőzött azzal, hogy a Columbine-tragédia évfordulóján tömegmészárlást követ el. A felfegyverkezett lányt a rendőrök végül holtan találták meg, miután agyonlőtte magát.