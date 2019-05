Reuters: Az EU deklarálta céljait, csak azt nem mondta meg, miképp éri el azokat

Az EU szólt a román vezetésnek, hogy az keményebb intézkedésekre számíthat , ha folytatja a jogállam elleni támadást. A szervezet már vizsgálja, milyen szankciókat hozhat Magyarország és Lengyelország ellen, amiért azok szigorú állami ellenőrzés alá helyezték a sajtót, a bíróságokat, az egyetemeket és a civil szervezeteket. Romániáról szólva Jean-Claude Juncker Nagyszebenben kijelentette, hogy már a közeli napokban, illetve hetekben megszülethet a döntés a román szociáldemokraták ellen, miután azok önérdekből enyhíteni akarnak a korrupció elleni küzdelmen. Mint mondta, a jogállamot mindenkinek be kell tartania. A demokrácia megőrzésének fontosságát hangsúlyozta az Európai Tanács elnöke is. Weber azt ígérte, hogy megfelelő eszközöket vet majd be a normák kikényszerítésére, ha a Bizottság élére kerül. Ugyanakkor Liviu Dragnea, az SNS erős embere arról beszélt egy választási gyűlésen, hogy az EU alaptalanul támadja a pártot.