Megint fejfájós lesz a hétvége

A viszonylag kellemes péntek után változatosnak ígérkezik a hétvégi időjárás, és mivel hetek óta jönnek-mennek a frontok, a legtöbb ember szervezete egyre megviseltebb.

Az elmúlt hetekben a Kárpát-medence a frontok átjáróházává vált, és ez így is marad: az ugyan frontmentes péntek után „menetrendszerűen” érkező kettősfront több napig a térségünkben is marad. A rövid, a szél miatt ugyan „idegesítő”, de viszonylag kellemes időszak után érkező újabb változás és a fülledtség megint próbára teszi szinte mindenki szervezetét, és a drasztikus hatások ráadásul össze is adódnak. Napról napra gyengül az immunrendszer, és akár már egy kisebb terhelés is komoly panaszokat válthat ki. A szokásosnál is kínzóbb fejfájás és migrén napokig kínozhat, ami nemcsak a nappali tevékenységeket, hanem az éjszakai pihenést is megkeseríti. A szívbetegeket is megterheli az időjárás és vérnyomás-ingadozás is bármikor előfordulhat – olvasható a Meteo Klinika oldalán.