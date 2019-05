Timmermans vitára hívja Orbánt

Itt a lehetősége a miniszterelnöknek, hogy vitában is képviselje hazugságait, hangzott el az MSZP sajtótájékoztatóján. Az Európai Szocialisták csúcsjelöltje ismét Magyarországra készül.

Másodszorra is Magyarországra látogat az EP-kampány alatt az Európai Szocialisták Pártja (PES) európai parlamenti (EP-) választási csúcsjelöltje, Frans Timmermans - jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatón az MSZP-s Ujhelyi István és Bárány Balázs pénteken. A csúcsjelölt a szocialisták kongresszusán is részt fog venni.



Emellett Ujhelyi, az MSZP európai parlamenti képviselője azt is elmondta: arra kérte őket Timmermans, tolmácsolják döntését, mi szerint elfogadja az Euronews európai híroldal felkérését, és az általuk kezdeményezett vitán kiáll Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben.



"Arra szólítjuk fel Orbán Viktort, hogy fogadja el ezt a felhívást" - tette hozzá Ujhelyi, aki szerint a kormányfőnek itt a lehetősége megmutatni, hogy nem csak mikrofonállványoknak hajlandó elmondani hazugságait Európáról és Magyarországról, hanem vitában is hajlandó képviselni azokat.