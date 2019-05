Szerződésszegésre hivatkozva küldték el a Forma1 riporterét

31-22-re nyert a címvédő.

A címvédő Győr 31-22-re legyőzte a norvég Vipers Kristiansand csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati elődöntőjében, a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő első játéknapján. A két csapat hetedszer találkozott egymással, az ETO egy vereség mellett hatodszor győzött. Ez volt a győriek 12. elődöntője a legrangosabb európai kupasorozatban. Eddig négy alkalommal a legjobb négy között búcsúztak, háromszor ezüst-, négyszer (2013, 2014, 2017, 2018) pedig aranyérmet nyertek. Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a Győr (4-1), és bár a folytatásban a norvégok kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok kapusa, Katrine Lunde egyre több lövést hárított, a győri kapuban az ugyancsak világ- és Európa-bajnok francia Amandine Leynaud is remekül teljesített. A gyorsan és pontosan játszó ETO előnye állandósult, ezért a Vipers edzője, Ole Gustav Gjekstad öt perc alatt kétszer is időt kért, ám Eduarda Amorim és Cornelia Nycke Groot vezérletével továbbra is magabiztosan és látványosan kézilabdázott a Győr. Előbbi, a brazil balátlövő védekezésben és támadásban is rendkívül hatékonynak bizonyult, az idény végén távozó holland irányító pedig kiválóan szervezte csapata játékát. Danyi Gábor vezetőedző húsz perc után több cserejátékosát is pályára küldte, közülük a tavalyi BL-döntő hőse, Kiss Éva büntetővédéssel mutatkozott be. A csapatkapitány Görbicz Anita hétméteresével a 25. percben már tíz góllal vezetett a címvédő (15-5), és ennyi volt a különbség a szünetben is. A második félidőben jobban és felszabadultabban játszott a Vipers, egy 6-1-es sorozattal némileg felzárkózott, ezért Danyi Gábor a 43. percben időt kért. Csapatának norvég beállója, Kari Brattset továbbra is remekelt, de a többiek támadásban és védekezésben sem voltak olyan hatékonyak, mint az első felvonásban. Az 53. percben Fodor Csenge gólja azt jelentette, hogy minden győri mezőnyjátékos betalált legalább egyszer, és mivel a csapat ismét lendületbe jött, az első félidőben látott magabiztossággal zárta le, és a vártnál is nagyobb fölénnyel nyerte meg a meccset. Női Bajnokok Ligája, elődöntő: Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand (norvég) 31-22 (18-8) gólszerzők: Brattset 8, Görbicz 6, Bódi, Amorim 4-4, Knedlikova, Hansen, Mörk, Oftedal, V. Kristiansen, Tomori, Groot, Fodor, Pintea 1-1, illetve Arntzen 5, Waade, Reistad, Sulland 3-3, Aune, Tomac, Yttereng 2-2, Refsnes, Kristensen 1-1