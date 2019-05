Az lett volna csoda, ha ezekkel a számokkal lett volna ötös a lottón

A Kossuth-díjas zenész szerda este felébredt, de nem tudja, miért van kórházban.

Szerda este Demjén Ferenc felébredt, és az ágya mellett ülő feleségével pár szót is váltott - írta a Blikk . Ez, a lapnak nyilatkozó orvos szerint azért is fontos, mert az agyérgörcsön átesett betegeknél gyakori, hogy ébredés után sokkot válthat ki a történtekkel való szembesülés, ami akár újabb agyi érelzáródást is okozhat. Ez most nem történt meg, a zenész a körülményekhez képest jól van, de nem emlékszik a rosszullétére, nem tudja, miért van kórházban.