Kénytelen volt, így elismerte a Miniszterelnökség, hogy hatalmasat hazudott

Négyezer szavazatot vert rá a Fideszre Pécsett az az öt ellenzéki párt, amelyik még áprilisban bejelentette: összefog annak érdekében, hogy a 18 önkormányzati választókörzet mindenikében egy ellenzéki jelölt induljon a Fidesz emberével szemben. Szóval a helyi kormánypárt – amelyik a voksok mintegy 42 százalékát szerezte meg az EP-választáson, tíz százalékkal alulmúlva az országos átlagot – harcos őszre számíthat. A vasárnapi eredmények persze a baranyai városban is átrendezték az ellenzéki erősorrendet, pro forma a DK és a Momentum is beelőzte az MSZP-t. (Utóbbi pozícióit javítja, hogy az önkormányzati választáson nem lehet kizárólag országos üzenetekkel, és központi kampánycsapattal eredményt elérni, így szükség lesz a párt helyi hálózatára). Természetesen a Jobbik is vesztett fontosságából, az LMP súlya pedig gyakorlatilag elporladt. (A pécsi Lehet Más a Politika Keresztes Lóránt szűkebb pártpátriája.) Mivel az önkormányzati képviselői helyekről még semmilyen megállapodás nem született, a megegyezés elvileg nyitott a képviselői helyek elosztásáról. A polgármester-jelöltről szóló megállapodást azonban nem nyitják újra Pécsett. Emlékeztetőül: Péterffy Attila független polgármesterjelölt mögé eddig az MSZP-Párbeszéd, a Momentum és a DK sorakozott fel. Illetve most megérkezett a támogatók közé az első civil szervezet is: a Forum Sopianae Egyesület. A társaság közleménye szerint Péterffy az, aki Pécs valódi értékeire épít, arra a civil kurázsira, amely évek óta nem tud kibontakozni. A Forum Sopiane szerint ő az az ember, aki szakmai karrierjét feladva hajlandó és képes széles összefogást teremtve egy új, fejlődő pályára állítani Pécset. Nem felelőtlen, nagyzoló ígéretekkel, hanem belátható, emberléptékű elképzelésekkel, a pécsiekkel együtt és nem a fejük felett döntve vezetné a várost. (A közös polgármester-jelölt eddig jól megvilágított zebrákat, és kedvezményes internetezést és telefonálást ígért.)