A rezsicsökkentés 17 pillanata

Az óbudai társasház lakói már megszokták a lift melletti falújságot, amire Laufer úr, a közös képviselő hónapról hónapra kiírta, hogy éppen mennyit takarítottak meg, hála a kormány bölcs előrelátásának. Laufer úrnak sem volt szokatlan a feladat, régebben a direktívákat kalligrafálta a falra, ízlésesen elrendezve a Szabad Népből kivágott vezércikket és a Tiszta Udvar, Rendes Ház mozgalom aktuális állását.

Ma valahogy mindenki olyan mogorva – gondolta Laufer úr, aki pedig szerette, ha a lakók jókedvűek, és határidőre befizetik a közös költséget. – Na persze, a vízszámla – mormogta, és gyorsan magára húzta a KÖZÖS KÉPVISELŐ feliratú ajtót. Ugyanebben a pillanatban özvegy Kolber Gézáné felbontotta a borítékot, amelyből nyolc és fél, két oldalán telenyomtatott papír bontakozott ki, rajta a felirat: TERHELÉSI ÖSSZESÍTŐ. Hogy terheljen meg benneteket az a magasságos Németh Szilárd – gondolta Kolberné, aki mindig ügyelt arra, hogy a házban senkivel se keveredjen politikai vitába. Megélt ő már egyet s mást.

De most azt is gondolta, hogy ha véletlenül belépne valaki mellé a liftbe, annak bizony elmondaná a véleményét. Kolberné véleménye az volt, hogy tavaly harmadával kevesebb volt a vízszámla. Most meg a vízóra cserét is kifizettették vele, és közben van pofájuk azt mondani, hogy rezsicsökkentés. Maga elé tette a papírokat, és megpróbálta kitalálni, mennyit is kell fizetnie. A 17 oldalon katonás rendben sorakoztak a számok és a hozzájuk tartozó magyarázatok.

Olyanok, mint lakásmellékmérő ügyviteli díja, vagy a tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása. Melyik lehet ebből a fürdővíz? – kérdezte magától, és megpróbált rájönni a számrengetegben. Aztán a következőt olvasta: Az Ön ivóvíz felhasználásának, ha releváns szennyvízkibocsátásának változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak/az azt megelőző elszámolási időszak százalékában kifejezett változása): 2%. Hol a fürdővíz? És mit jelent az, hogy releváns szennyvíz? Talán a Laufert kéne megkérdezni, annak vannak ismerősei a tanácsnál.

Megpróbálta különböző sorrendbe rakni a lapokat, hátha valahogy összekeveredtek a hivatalban. De úgy se stimmelt. Volt vagy kétszáz szám egymás alatt, de sehogy nem jött ki a 8 és feledik oldal alján kékkel kiemelt összeg. Felhívja a gyereket? A múltkor is olyan türelmetlen volt, pedig csak azt kérdezte, hogy mit enne vasárnap. Vagy az ügyfélszolgálatot? Két éve megpróbálta a díjbeszedőt felhívni, de húsz percig csak a Für Elise-t hallgatta, ráadásul triangulumon vagy min, utána két napig fájt a feje. Na megvan! A 14. oldal alján, egészen apró betűvel, a Tisztelt Ügyfelünk megszólítás után végre ott állt feketén-fehéren. A részszámlák fizetendő összege a részérték és az aktuális ivóvíz-egységár szorzatának, valamint az ügyviteli díjnak az áfával növelt értéke.

Kolberné megnyugodott. Nem én vagyok a hülye – gondolta. – Majd holnap megkérdezem, a Józsánét, mennyit fizetett, az jó lesz nekem is. A Németh Szilárd meg dugja fel magának a vízszámlát a releváns szennyvízzel együtt.