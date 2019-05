Szigorítják a budapesti szmogrendeletet

Önkéntesekből álló „biztonsági szolgálatot” hoz létre a Tett és Védelem Alapítvány a bulinegyedben. A szervezet számít a rendvédelmi szervek együttműködésére.

Rendszeresen történnek verbális atrocitások a VII. kerületben, az úgynevezett bulinegyedben – nyilatkozta nemrég az ortodox zsidó vallású Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) kuratóriumi elnöke, volt fideszes önkormányzati képviselő lapunk internetes felületén. Előzőleg facebookos hozzászólásában, az Élhető Erzsébetváros oldalán hívta fel rá a figyelmet, hogy „valamit tenni kell”. Kérdésünkre Szabó elmondta, hogy a szóbeli agressziót erősen ittas turisták követik el. Angolul becsmérlik a zsidókat, esetenként Heil Hitler!-eznek. Leginkább az ortodoxokat éri inzultus, hiszen nekik jól beazonosítható a vallásuk, kaftánt és kalapot viselnek.

A bulinegyed Belső-Erzsébetvárosban, az egykori „zsidónegyedben” alakult ki. A kifejezés megtévesztő: azt a látszatot kelti, mintha ezen a környéken csak zsidók éltek volna, és mintha Budapest más részein nem éltek volna nagy számban zsidók. Kétségtelen viszont, hogy a terület a zsidó vallási élet központjának számít, szűk sugarú körben ismert zsinagógák és zsidó intézmények találhatók.

Ezért is keltett nagy feltűnést (és vitát) Szabó György nyilatkozata. Beszéltünk olyanokkal, akik egyszerűen nem hitték el, amit mond, mások úgy gondolták, hogy „felfújja” az ügyet. Megint mások tudni vélték, hogy az önkormányzati választás előtt Szabó csatlakozott a bulinegyed felszámolásáért küzdő lobbihoz.

Belső-Erzsébetvárosban több fideszes érdekeltségű szórakozóhely működik. Korábban a Hvg.hu írta meg, hogy Rónaszékiné Keresztes Monikát azért váltották le a Fidesz VII. kerületi választókerületi elnöki posztjáról, mert a fideszes vállalkozókkal szemben a lakók oldalára állt. Árulkodó, hogy Rónaszékiné utóda az „Orbán család ügyvédjeként” emlegetett, gazdasági értelemben is befolyásos Bajkai István lett.

Arra, hogy a fideszes belharcban Szabó György miért csatlakozott volna a vesztes csapathoz, nem kaptunk magyarázatot. Persze, az üzleti érdekek szövevényében nehéz eligazodni: felröppentek már olyan hírek is, hogy „fideszes oligarchák” a hányattatott sorsú Városligetben akarnak új bulinegyedet létrehozni, az Erzsébetvárosból oda terelnék át a turistákat.

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség székhelye is a bulinegyedben van. Deblinger Eduard, a hitközség elnöke számára egyáltalán nem okoztak meglepetést Szabó György kijelentései. - Verbális és tettleges támadások mindig is voltak. A mi ortodox közösségünk tagjai, akik szokásaik vagy akár ruházatuk miatt könnyen felismerhetők, sokszor szenvednek el támadásokat – számolt be a Népszavának. A fővároson kívül vidékről is érkeznek hozzájuk bejelentések.

Igyekeznek minden fórumon felhívni erre a figyelmet, hangoztatva, hogy a problémával szükséges foglalkozni. - Mi mást mondunk, mint a Tett és Védelem Alapítvány, amely azt állítja, hogy nemcsak csökkentek, hanem mára már teljesen megszűntek az ilyen jellegű esetek – jegyezte meg Deblinger Eduárd. Tapasztalataik szerint az antiszemita atrocitások nem tűntek el, folyamatosan jelen vannak.

A pontosság kedvéért: a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) nem azt állítja, hogy teljesen megszűntek volna az atrocitások. Hanem azt, hogy az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat a regisztrált antiszemita gyűlöletcselekmények száma. Ennek ellenére – áll a szervezet idén tavasszal nyilvánosságra hozott jelentésében – tavaly több fizikai támadásról is hírt kapott az alapítvány.

- Nem hagyunk következmények nélkül egyetlen zsidóellenes megnyilvánulást sem, fellépünk mindenfajta gyűlölködés, gyűlöletkeltés ellen. Nincs kicsi ügy – hangsúlyozta Szalai Kálmán, a TEV titkára.

A Szabó György által elmondottakról az alapítvány nem kapott értesítést, máskülönben lépéseket tett volna – érzékeltette Szalaki Kálmán, hogy komolyan veszik a történteket. Az alapítvány – idézzük a titkárt – elejét akarja venni annak, hogy Magyarországra „importálják az észak- és nyugat-európai antiszemitizmus terjedő pestisét”. A TEV mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy biztonsági szempontból „Budapest ne váljon olyan hellyé, mint némelyik nyugati nagyváros”.

A jelenség visszaszorítására és az antiszemita atrocitások megelőzésére a TEV úgy döntött, hogy egyfajta „önszerveződő biztonsági szolgálatot” hoz létre a bulinegyedben. Az elhatározás nem kizárólag Szabó György jelzései alapján született, de a folyamat felgyorsításában azok is szerepet játszottak – közölte kérdésünkre Szalai Kálmán.

Jelenleg a részletek kimunkálása folyik, várják az önkéntesek jelentkezését. A TEV-es szolgálat a tervek szerint együttműködik majd a rendvédelmi szervekkel.