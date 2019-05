Felborult egy hajó a Parlamentnél – Heten meghaltak, több embert még keresnek (videó)

Összesen harmincnégyen voltak a fedélzeten. A mentést nehezíti az erős sodrású, magas vízállású Dunán az eső és a sötétség.

Cikkünk frissül! Felborult egy hajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este. A baleset a Parlament és az Erzsébet híd között történt, amelynek következtében több ember is a vízbe esett. Az M1 úgy értesült, hogy egy óriási lakóhajó sodorta el a városnéző hajót, mely felborult és elsüllyedt a Dunán. A csatorna korábban arról számolt be, hogy tizennégy ember épségben van, egyet újra kellett éleszteni, 16 emberről nem tudni, egyelőre a hajóroncsot sem találják. A katasztrófavédelem, a mentők és a rendőrség sajtótájékoztatóján közölték: a balesetben hét ember vesztette életét. A fedélzeten dél-koreai állampolgárok és két fős magyar legénység tartózkodott. Jelenleg műszeres kutatás zajlik, illetve megkezdték a partszakasz szisztematikus ellenőrzését. Összesen hét embert szállítottak kórházba, ők stabil állapotban voltak.



Az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. megbízásából Tóth Mihály szóvivő az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: 22 óra előtt a Panorama Deck Kft. Hableány elnevezésű sétahajója eddig ismeretlen okok miatt felborult és elsüllyedt a Duna budapesti szakaszán az Országháznál. A 60 férőhelyes városnéző hajójárat fedélzetén a legénységgel együtt összesen 34-en utaztak, főleg távol-keleti turisták. A mentés nagy erőkkel tart, az erős sodrású, magas vízállású Dunán, amelyet az eső és a sötétség nehezít. A Panorama Deck Kft. "minden erőforrást mozgósít az emberéletek védelmében". A baleset okainak feltárásában a vállalat a hatóságokkal mindenben együttműködik. A Hableány hajó 60 ember befogadására képes, 27 méter hosszú, 150 lóerős motorral felszerelt, rendszeresen karbantartott járműve a Panoráma Deck flottájához tartozik 2003-óta - írták. A cég szóvivője az M1-nek elmondta: egy teljesen rutinszerű hajós városnézés indult szerdán, és egyelőre nem tudják, mi okozta a balesetet. Hozzátette, hogy a Hableányt folyamatosan karban tartják, nem tudnak meghibásodásról, a szabályoknak megfelelő eszközök voltak a fedélzeten.



Szatmári Zsolt, az Érdi Nemzetközi Katasztrófavédelmi szakbúvároktatója arról beszélt, hogy jelenleg minden akadályozza a mentést, az időjárás, a víz hőmérséklete és a Duna gyors folyása. A csatorna tudósítója arról számolt be, hogy északi irányban a Margit hídig, déli irányban a Petőfi híd alatt is látni lehet a villogó fényeket, hatalmas reflektorokkal világítják meg a vizet. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt közölte, hogy több sérültet látnak el. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője kiemelte: a Duna pár órája újra áradni kezdett, és a budapesti szakaszon is folyamatosan nő a vízszint. Jelenleg 5 méter körüli a vízállás, a tetőzést pár nap múlva 570-580 centiméterrel várják. A baleset miatt a rendőrség a Margit híd és az Erzsébet híd között hajózási zárlatot rendelt el.