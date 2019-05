Felborult egy hajó a Parlamentnél, sokan a Dunába estek

Úgy tudni, 34-en voltak a fedélzeten. A mentőszolgálat 14 egységgel van a helyszínen.

Felborult egy hajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este. Az MTI úgy tudja, utasok is voltak a hajón, néhány embert már kiemeltek, többeket keresnek. A vízi rendészet, mentőhajó és tűzoltóhajó is segíti a mentést. A Blikk információi szerint a baleset a Parlament és az Erzsébet híd között történt, amelynek következtében több ember is a vízbe esett. Úgy tudják, egy ember életét vesztette.arról ír, hogy három halálos áldozat lehet. A Hableány hajó tulajdonosa nem sokkal 22 óra utána hajó „ténylegesen” elsüllyedt, 34 fő volt a fedélzeten a legénységgel együtt, jelenleg rendkívüli erőkkel zajlik a mentési munka, hatóságok a helyszínen és a hajós társaság mindent megtesz azért, hogy mindenkit kimentsenek.