A szokásosnál sokkal rosszabb körülmények között történt a katasztrófa

Egy hajózási szakértő szerint szinte biztosan emberi mulasztás történt.

Szállodahajóval ütközött és elsüllyedt a Hableány nevű városnéző hajó szerda éjjel a Dunán, a Parlamentnél. Ez események rövid összefoglalója:



A hajón 33 dél-koreai turista és két fős magyar személyzet tartózkodott.

Hét ember meghalt, heten kórházban vannak, több embert még keresnek, csütörtök délelőtt a Csepel-szigetnél.

A mentést nehezíti a megáradt folyó erős sodrása, az esős, párás idő.

A hajóroncsot éjjel megtalálták a Margit-hídnál.

A balesetben részes szállodahajót még az éjjel ellepték a rendőrök.

A jószerencsén múlott, hogy eddig nem történt ilyen baleset - vélte egyik hajózásban jártas forrásunk, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy - mint a felvételen is jól látható - a Dunán a sötét, esős időben, rendkívül rossz látási körülmények és áramlási viszonyok ellenére szerda este is gyakorlatilag nyüzsögtek az össze-vissza mozgó városnéző hajók. Bár a nagy szállodahajók radarral is üzemelnek, a hídláb-közeli szűk helyen, ahol a baleset történt, a hajóskapitányoknak a látásukra kell hagyatkozniuk. Az esős, borult időben, az erős parti fények mellett igen nehéz időben észrevenni az egyébként is alacsony, a vízből alig egy-két méterrel kiemelkedő Hableány méretű városnéző hajó sziluettjét. A szakértő szerinte egészen biztos, hogy valamilyen emberi mulasztás okozta a balesetet, ám hogy pontosan ki és mit hibázott, azt csak hosszú, alapos vizsgálat tisztázhatja. A nyilvános videofelvételből az látszik, hogy a szállodahajó úgy halad be a Margit híd alá, hogy egy félkörből, szinte "keresi" a bejáratot a két pillér között, majd a híd alatt többször kitér jobbra-balra. Az erős sodrásban egyetlen kis kormánymozdulat is eredményezheti, hogy folyó áramlása félresodorja a hajó orrát.

Kérdéses, hogy hogyan került a két hajó éppen a Margit híd alatti, beszűkülő, örvényekkel teli szakaszon ilyen veszélyes közelségbe, azaz előfordult-e hogy a szállodahajó éppen a híd alatt, ilyen bizonytalan helyzetben akart volna előzési manővert végrehajtani, vagy valami más történt. Ami szinte biztos: a Hableánynaknak és utasainak esélye sem volt. A hátulról beleszaladó szállodahajó könnyedén "lenyomhatta" a hajó tatját, az alacsony fedélzeten végigsöprő, az utastérbe beáramló víz pedig pillanatok alatt elsüllyeszthette a hajót.