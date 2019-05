Az európai szocdemekhez ülnek be Dobrev Kláráék

Kaotikusnak írta le azt, amit szerda este a tragédia előtt a Dunán látott Ken W. A. Hoffer nyugalmazott kanadai hadihajókapitány, aki 35 évet töltött el a kanadai haditengerészet kötelékében.

A szakember Közép-európai körúton van, turistaként érkezett Budapestre, és az esős idő ellenére is úgy döntött, hogy elmegy feleségével egy városnéző útra az egyik nagy hajóval. A tengerész lapunknak elmondta: éppen az vízen tartózkodott, amikor a tragédia történt. A budai part irányából tartottak a pesti partra, amikor a fedélzeten elhangzott a kiáltás, hogy ember a vízben. Mint elmesélte, ilyenkor a legfontosabb, hogy aki csak él és mozog a hajón, a vizet figyelje, hogy hol bukkan fel a szerencsétlenül járt. Így is történt, a hajón minden szempár a folyóra szegeződött. Rövidesen a Margit híd irányából egyre több roncs, székek, fadarabok érkeztek a vízen. A Lánchíd környékén jártak, amikor egymás után három embert láttak a sodrásban, közülük az egyik mozgott, míg a másik kettő mozdulatlanul lebegett a vízen. A kapitány elmondása szerint a sötétben úgy lehetett őket észrevenni, hogy a parti fények bevilágították a vízen lévő emberek arcát. „Kékesen fénylettek a vízen” – emlékszik vissza. A vízben lévő embereket végül az érkező más hajók mentették ki, a további sorsukról nincs tudomásuk. A kapitány elmondta, hogy időközben végignézte a balesetről nyilvánosságra hozott felvételeket. Szakmai véleménye szerint a híd alá nagy sebességgel érkező svájci szállodahajó óriási hullámot tolt maga előtt, és a hídszűkületben felerősödő hullám mozdította ki a menetéből a jóval kisebb Hableányt. Szerinte a hátulról érkező, erős torlóhullám elkapta a kis Hableány hátsó részét és a meder felé fordította a hajót. Majd eltalálta, felborította a hátulról nagy sebességgel érkező szállodahajó, és a Hableány pillanatok alatt megtelt vízzel és elsüllyedt. Ken W. Hoffer szerint a városnéző út során a Dunán kaotikusnak minősíthető állapotokat látott, a hajók egymást kerülgették a vízen, az egyetlen városnéző túra alatt is látott, veszélyesnek tűnő helyzetet. Szerinte volt, hogy két hajó az erős áramlásban veszélyesen közel került egymáshoz, az egyik kapitánynak dudálnia is kellett a másikra. „Nem tudom, hogy miféle képzettségük van ezeknek az embereknek” – tette fel a kérdést a kanadai ex hajókapitány.