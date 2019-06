Közel 6 milliárdot kell fizetnie Csehországnak Babis miatt

A Konzervatív Párt, egyben a szigetország vezetésének perspektívája nagyon sok tory politikus fantáziáját indította be. E sorok írásakor máris tizenketten állnak sorban a Downing Street 10. kulcsáért, de a jelentkezési határidő lejártáig hátralévő egy hétben minden bizonnyal további érdeklődők csatlakoznak a versenyhez. A legnagyobb esélyesek közé tartozik a legkarizmatikusabb, egyben legellentmondásosabb, súlyos bakik elkövetésére képes konzervatív politikus, Boris Johnson volt külügyminiszter, Michael Gove környezetvédelmi miniszter, aki 2016-ban feladta David Cameronhoz fűződő szoros barátságát és az EU-ban maradás hívéből elszánt kilépővé vedlett át, Dominic Raab volt Brexit-ügyi, és Jeremy Hunt, a jelenlegi külügyminiszter. Iain Duncan Smith, volt tory frontember, aki Tony Blair ellenében labdába se rúghatott és ha kormányfő nem is lett belőle, bizonyos befolyást megőrzött a pártban, „teljes őrületnek” nevezte a túlzsúfolt kampányt, ami bizonyosan „káoszba fog torkollni”. Mind „IDS”, mind a vezetőválasztásért felelős 1922-es Bizottság második embere, Nigel Evans felvetette a szabályok megváltoztatásának szükségességét. Felmerült, hogy az induláshoz elengedhetetlen két támogató mellett minden kandidátus fel tudja sorakoztatni maga mellé a tory frakció legalább tíz tagját. Magát a folyamatot is fel kellene turbózni. Túl vontatottnak tűnik, hogy minden fordulóban csak egy jelölt essen ki, majd több napos szünet következzen. Ha a korteshadjárat még takaréklángon ég is csak, néhány alapvető kérdésről máris megoszlanak a vélemények. Ahogy erre a Spectator politikai hetilap is utal, a jelöltek közötti első számú ellentét a Brexittel kapcsolatos. Boris Johnsonnal az élen többen is készek elfogadni a megegyezés nélküli kilépést. Dominic Raab egyenesen „végzetesnek” nevezte az október 31-i kilépési határidő újabb meghosszabbítását. A volt ügyvéd szerint mindenki csökkenti az EU-val való megegyezés esélyét, aki eleve kizárja az „alku nélküli” távozást. Ennek ellentéteként az EU-szimpatizáns pénzügyminiszter, Philip Hammond fenyegetőleg kijelentette, hogy kész akár a kormány leszavazására is, ha úgy látja, szándékosan ráhajt a no-deal-re. A kampány során gyakran emlegetik a takarékossági intézkedések felfüggesztésének igényét is. Jeremy Hunt, Michael Gove, Matt Hancock egészségügyi, Sajid Javid az első ázsiai származású miniszterelnök-jelölt, belügyminiszter is támogatja a modernizáló agytröszt, az Onward (Előre) nézetét, hogy a „csapokat teljesen ki kell nyitni”. Meghökkentő közvélemény-kutatási eredménnyel rukkolt elő pénteken a The Times napilap. A megrendelésére a YouGov által elvégzett felmérés szerint a Liberális Demokraták az ország legnépszerűbb pártja, maguk mögé utasítva a Brexit Pártot, illetve a Konzervatívokat és a Munkáspártot. Korábban nem volt rá példa, hogy két ellenzéki formáció lekörözze a a két nagyot. A megkérdezettek 70 százaléka gondolja, hogy a Brexit a legsúlyosabb téma.