324,95 forinton az euró

Az első negyedévi 5,3 százalékos gazdasági növekedés hatására 3,5 százalékról 4 százalékra emelete idei várakozását a GKI Gazdaságkutató Zrt. Előrejelzésében hangsúlyozza, hogy az év további részében lassulás várható. A beruházások, az ipar és a kiskereskedelem bővülése nem éri majd el a tavalyi éves szintet sem, a fogyasztás növekedési üteme például az első negyedévi 4,8 százalék, illetve a tavalyi 4,6 százalék után az év egészében 4,3 százalék lesz a GKI szerint. Az éves szinten 3,5 százalékra várt infláció miatt is 6,5 százalékra mérséklődik a reálbérnövekedés a múlt évi 8 százalékkal szemben. Az államháztartási adatok alapján teljesülni fognak a nyugdíjprémium kifizetésnek feltételei, emellett a kormány által prognosztizáltnál gyorsabb infláció miatt ősszel várhatóan 0,8 százalék körüli nyugdíjemelésre kerül sor. A GKI az év során elkerülhetetlennek tartja a hazai monetáris kondíciók szigorítását. A korábbinál lényegesen kedvezőbb hozamú, mától kapható Magyar Állampapír Plusz bevezetése közvetve már most is monetáris szigorítást jelent - írja előrejelzésében a GKI.